Anneler Günü'ne geri sayım başladı! Modern anlamda ilk kez 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanan bu özel gün, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü annelere duyulan sevgi ve minnetle anılıyor. 2025 yılında da anneler, çiçekler, hediyeler ve sıcacık sürprizlerle buluşacak. İşte Anneler Günü 2025 tarihi ve detaylar...