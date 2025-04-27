Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte?
Anneler Günü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Nisan ayının sonuna gelinmesiyle birlikte, annelerine hediye almak ve anlamlı mesajlar göndermek isteyenler 2025 Anneler Günü tarihini araştırmaya başladı. Kökeni 1908 yılında ABD'de Anna Jarvis tarafından atılan Anneler Günü, zamanla dünyanın dört bir yanında sevgiyle kutlanmaya başladı. Peki, bu yıl Anneler Günü ne zaman? İşte detaylar...
Anneler Günü'ne geri sayım başladı! Modern anlamda ilk kez 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanan bu özel gün, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü annelere duyulan sevgi ve minnetle anılıyor. 2025 yılında da anneler, çiçekler, hediyeler ve sıcacık sürprizlerle buluşacak. İşte Anneler Günü 2025 tarihi ve detaylar...
2025 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 11 Mayıs 2025 Pazar gününe denk gelmektedir.
ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir. Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir. Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.
ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYE ÖNERİLERİ
1) Buket Çicek,
2) Kutu Çikolata, (özel çikolatalı, çiçek meyveler)
3) Küçük Ev Aletleri,
4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları,
5) Giyim Eşyası, Ayakkabı,
6) Takılar, (Kolye, Küpe, Saat vb.)
7) Fotoğraf Çerçevesi,
8) Annelere Özel Ödül Plaketleri (Yılın Annesi vb.)