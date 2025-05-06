Anneler Günü için geri sayım! Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında?
Anneler Günü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Mayıs ayına girilmesiyle birlikte birçok kişi, annelerine alacakları hediyeleri ve gönderecekleri anlamlı mesajları planlamaya başladı. Modern anlamda ilk kez 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanmaya başlanan Anneler Günü, tüm dünyada sevgi ve minnet duygularıyla anılmaya devam ediyor. Peki, Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında? İşte detaylar...
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü, sevgi dolu kutlamalarla annelere olan minnetin ve şükranın bir kez daha dile getirileceği anlamlı bir gün olacak. 1908 yılında Anna Jarvis’in girişimiyle ABD’de başlayan bu özel gün, zamanla tüm dünyada benimsenerek mayıs ayında kutlanmaya başlandı. 2025 Anneler Günü için geri sayım başlarken, annelere verilecek en güzel hediyeler ve mesajlar da şimdiden araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
2025 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 11 Mayıs 2025 Pazar gününe denk gelmektedir.
ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir. Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir. Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.
ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYE ÖNERİLERİ
1) Buket Çicek,
2) Kutu Çikolata, (özel çikolatalı, çiçek meyveler)
3) Küçük Ev Aletleri,
4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları,
5) Giyim Eşyası, Ayakkabı,
6) Takılar, (Kolye, Küpe, Saat vb.)
7) Fotoğraf Çerçevesi,
8) Annelere Özel Ödül Plaketleri (Yılın Annesi vb.)