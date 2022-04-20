AA'nın haberine göre bir süre bakıldıktan sonra bölgeye bırakılan ayı yavrusu, tekrar yerleşim yerine inince ekipler tarafından Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.