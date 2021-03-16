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HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ! Son dakika... Anne katili için istenen ceza belli oldu!
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Annesini öldüren şahıs hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Pendik’te 42 yaşındaki annesini kalbinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Türk hakkında, “üstsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

KORKUNÇ! Son dakika... Anne katili için istenen ceza belli oldu!
Anne katili için istenen ceza açıklandı!
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İHA

Pendik’te 20 Şubat 2021 tarihinde annesi Taliha Duran’ı (42) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Türk (25) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Türk’ün maktul Taliha Duran’ın öz oğlu olduğu, yaklaşık 6 yıldır görüşmedikleri belirtildi. Olay günü maktul ile kızının birlikte otururken kapının çaldığı, kapıya maktulün çıktığı, şüphelinin her iki elinde bulunan bıçaklardan biriyle annesini kalbinden bıçakladığı anlatıldı.

ANNESİNİ BİLEREK VE İSTEYEREK ÖLDÜRDÜ

Taliha Duran’ın hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı, ancak 7 gün sonra hayatını kaybettiği anlatıldı. Mehmet Türk’ün annesini bilerek ve isteyerek kasten öldürdüğünün kaydedildiği iddianamede, şüphelinin ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu aktarıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Mehmet Türk’ün, “üstsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca şüphelinin, annesinin dini nikahlı yaşadığı iddia edilen sevgilisi İbrahim Çetin’e karşı, “silahla kasten yaralamaya teşebbüs etme” suçunu işlediği gerekçesiyle de 1 ay 15 günden 1 yıl 1 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame gönderildiği Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

İFADESİNDE ANNESİNİN BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

Şüpheli Mehmet Türk sorgusunda, "Annemin evine gitmeden önce alkol almıştım. Kapıyı çaldım. Annem açtı. Beni eliyle itekledi, 'niye geldin' diye bağırdı. Benim elimde bıçak vardı. Yer de buzluydu. Aramızda yaşanan arbede esnasında annem bıçağın üzerine düştü, yaralandı. Korktum, olay yerinden uzaklaştım. 155'i arayıp kendimi ihbar ettim. Annemle aramızda herhangi bir husumet bulunmamaktadır. Olay sebebiyle pişmanım" demişti.

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