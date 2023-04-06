Anneyi çıldırtan tahliye kararı!

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 19 Mart 2022 tarihinde sabah işe gitmek için evden çıkan Batuhan Kurt (21), bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Batuhan Kurt'un öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski kız arkadaşının babası Hasan Göksu tutuklandı.

Davanın ikinci duruşması, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Göksu cezaevinden getirilirken, Batuhan Kurt'un ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"BENİM VE AİLEMİN İLGİSİ YOKTUR"

Duruşmada savunma yapan Hasan Göksu, "Benim ve ailemin bu üzücü olayla ilgisi yoktur. Faili olmadığım bir olaydan dolayı 10 aydır tutukluyum. Bir taksiden alınan görüntüdeki şahıs bana benziyor diye dosyaya delil olarak konuluyor. Beraatımı talep ederim" dedi.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Cumhuriyet Savcısı mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi nedeniyle sanığın tutukluluğun devamını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Hasan Göksu'nun yurtdışı çıkış yasağı konulması ve imza vermesi şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesine karar verdi.