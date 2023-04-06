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Haberler Gündem 3. Sayfa Anneyi çıldırtan tahliye kararı!
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Kızının erkek arkadaşını öldürdüğü iddia edilen babaya tahliye! Çılgına dönen anneden tepki

İstanbul'da kızının eski erkek arkadaşı Batuhan Kurt'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hasan Göksu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Davanın ikinci duruşmasında Göksu için mahkemeden tahliye kararı çıktı. Polis müdahalesi ile salondan çıkarılan Batuhan Kurt'un ailesinden anne, adliye önünde "Çocuğumun katilini neden bıraktınız" diyerek tepki gösterdi

Anneyi çıldırtan tahliye kararı!
DHA

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 19 Mart 2022 tarihinde sabah işe gitmek için evden çıkan Batuhan Kurt (21), bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Batuhan Kurt'un öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski kız arkadaşının babası Hasan Göksu tutuklandı.

Davanın ikinci duruşması, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Göksu cezaevinden getirilirken, Batuhan Kurt'un ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"BENİM VE AİLEMİN İLGİSİ YOKTUR"

Duruşmada savunma yapan Hasan Göksu, "Benim ve ailemin bu üzücü olayla ilgisi yoktur. Faili olmadığım bir olaydan dolayı 10 aydır tutukluyum. Bir taksiden alınan görüntüdeki şahıs bana benziyor diye dosyaya delil olarak konuluyor. Beraatımı talep ederim" dedi.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Cumhuriyet Savcısı mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi nedeniyle sanığın tutukluluğun devamını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Hasan Göksu'nun yurtdışı çıkış yasağı konulması ve imza vermesi şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesine karar verdi.

"ÇOCUĞUMUN KATİLİNİ NEDEN BIRAKTINIZ?"

Sanık Hasan Göksu'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılması sonrasında Batuhan Kurt'un ailesi ve yakınları, karara tepki gösterdi. Polis müdahalesi ile salondan çıkarılan aileden anne Mümine Kurt ise sinir krizi geçirdi. Anne Mümine Kurt, "Çocuğumun katilini neden bıraktınız?", "Benim çocuğumu öldürdü" diyerek dakikalarca bağırdı. Ailenin yakınları ise, karara "21 yaşındaki çocuğu öldürdüler" diyerek tepki gösterdi.

"UMUYORUZ BU YANLIŞTAN KISA SÜREDE DÖNÜLÜR"

&Ouml;ld&uuml;r&uuml;len Batuhan Kurt
Öldürülen Batuhan Kurt

Duruşma sonrasında açıklama yapan Kurt ailesinin avukatı Fatih Aydemir, "Bildiğiniz üzere 19 Mart 2022 tarihinde Batuhan Kurt isminde 21 yaşında gencecik bir çocuk bıçaklanarak katledildi. Bugün Batuhan'ın duruşması vardı. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında talep ettiğimiz delillerimizin hiçbirisi toplanmadı. Bugün de sanığın tahliyesine karar verildi. Biz ümit ediyorduk ki, Emniyet ve adli merciler bu olayın üzerine titizlikle gider failin bulunması için gereken bütün çabayı sarf eder. Ancak gelinen nokta itibariyle büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Bir hukukçu olarak bütün hukuki yolları kullanarak taleplerimizi ileterek bu hususların araştırılmasını talep ederken maalesef ne savcılık ne mahkemece bu talepler dikkate alınmadı. Bunun hayal kırıklığını yaşıyoruz. Umut ederiz bu yanlıştan kısa sürede dönülür" dedi.

"ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUZ"

Batuhan Kurt'un ağabeyi Oğuzhan Kurt ise, "Ben Batuhan Kurt'un abisiyim planlanarak ve tasarlanarak öldürülen kardeşimin bugün ikinci mahkemesi görüldü. Fakat biz mahkemede konuşturulmadık. Açıklamalarda bulunamadık. Bu zamana kadar mahkemeye sunduğumuz dilekçelerimiz okunmadı. Okumak istediğimizde de söz verilmedi. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Adalet şu an yerini bulmadı" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öldürülen 21 yaşındaki Batuhan Kurt'un eski sevgilisinin babası Hasan Göksu hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

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