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Mahmut Fazıl Coşkun'un filmi Malatya Film Festivali'nde

Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği ve Ercan Kesal ile birlikte senaryosunu yazdığı 'Anons', Malatya Film Festivali'nin hem ulusal hem de uluslararası yarışma bölümünde yer alacak

06.11.2018 - 12:11 | Güncelleme:

Mahmut Fazıl Coşkun imzalı 'Anons', 9 - 16 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 8'inci Malatya Uluslararası Film Festivali’nin hem uluslararası hem de ulusal bölümlerinde yarışacak. Coşkun'un aynı zamanda Ercan Kesal ile birlikte senaryosunu yazdığı film, izleyicilerle 11 Kasım saat 21.00’de Malatya Park Avşar'da buluşacak.

Türkiye'de ve yurt dışında kazandığı ödüllerle isminden sıkça söz ettiren 'Anons', 75'inci Venedik Uluslararası Film Festivali'nde 'Jüri Özel Ödülü' ve 'En İyi Akdeniz Filmi' ödüllerine layık görülmüştü. 'Anons', 25'inci Uluslararası Adana Film Festivali’nin ulusal yarışma bölümünde 'Yılmaz Güney Özel Ödülü', 'En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü' (Krum Rodriguez) ve 'Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü'nü, uluslararası yarışma bölümünde ise 'Jüri Özel Ödülü'nü almıştı.

Mahmut Fazıl Coşkun, 6'ıncı Boğaziçi Film Festivali'nde 'En İyi Yönetmen' Krum Rodriguez ise 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ödüllerini almayı başardı.

Mahmut Fazıl Coşkun

Ali Seçkiner Alıcı, Murat Kılıç, Sencan Güleryüz ve Hayrullah Tarhan Karagöz'ün başrolleri paylaştığı 'Anons'un konusu şöyle; 1963 yılının Mayıs ayında Ankara’da başlayacak olan bir darbenin hazırlık çalışmaları vardır. 'Teğmen Şinasi', 'Binbaşı Kemal', 'Binbaşı Rıfat' ve 'Albay Reha' darbenin İstanbul ayağında görevlidir. Etkili bir bildirinin darbenin başarısında önemli olacağını, halkı bu sayede yanlarına çekeceklerini düşünen dört asker, darbe gecesi Ankara’daki radyolarda okunacak darbe bildirisinin bir benzerini İstanbul’da okumayı planlar. Askerler darbenin başarılı olacağına çok emindir. Onlar yaptıkları planlama ve askeri güçle her şeyin üstesinden gelebileceklerini düşünür. Fakat hesap etmedikleri bir şey vardır o da sivil hayatın görünmeyen gücü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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