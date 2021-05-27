'Ansır Mağaraları' turizme kazandırılacak

DHA

Malatya'nın birçok medeniyete ev sahipliği yapan Yazıhan ilçesinin Ansır Mahallesi´nde bulunan Ansır Mağaraları, ilçe belediyesinin çalışmalarıyla turizme kazandırılıyor.

DHA'nın haberine göre Yazıhan Belediyesi, odacıklar halindeki 40 mağaranın turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlamasını hedefliyor.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, mağaraların tarihinin M.Ö. 2'nci yüzyıla dayandığını söyledi. Mağaraların bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını anlatan Öztürk, "Bu mağaralarda 14'üncü asırdan itibaren Osmanlı medeniyetlerinin izleri görülüyor. Burada 40 civarında oda şeklinde mağaralar var. Bu mağaraların turizme kazandırılması için 2019 yılında çalışma başlattık. Şu anda da çalışmalarda son aşamaya gelmiş durumdayız" dedi.

Bölgede yürüyüş yolları ve ışıklandırma gibi alt yapı çalışmaları yaptıklarını, sonbaharda bölgeyi turizme açmayı hedeflediklerini vurgulayan Öztürk, "Bölgeye şu an yürüyüş yolları, kamelyalar, ışıklandırma çalışmaları yaptık. Bizim bölgenin turizme kazandırılmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda turizm destinasyon noktalarından birinin Yazıhan'da Ansır Mağaralarının oluşturmasını hedefliyoruz. Yapılacak çalışmalar ile burada turizm uğrama noktası oluşturmaya çalışacağız. Bölgeye gelen insanları bu mağaraları görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.