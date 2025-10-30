Antakya - Adana kaç kilometre? Antakya - Adana arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Antakya'nın binlerce yıllık medeniyetler sofrasından, Adana'nın kebabıyla nam salmış lezzet duraklarına uzanan yolculuk, Doğu Akdeniz'in en zengin kültür ve gastronomi havzasında bir gezintidir. Tarih boyunca her zaman birbirinin en yakın ticari partneri ve komşusu olan bu iki şehir, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından kader ortağı olmuştur. Bu felaket, iki kent arasındaki ulaşımın hayati önemini bir kez daha ortaya koyarken, yolculuğun kendisini de farklı ve derin bir anlamla yüklemiştir.

ANTAKYA - ADANA KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Antakya ile Adana arasındaki mesafe, tercih edilen güzergah üzerinden hesaplandığında oldukça kısadır. İki şehir arasındaki en hızlı ve en yaygın olarak kullanılan rota, İskenderun üzerinden otoyol bağlantısını takip eder. Bu güzergah üzerinden, Antakya - Adana kaç kilometre sorusunun yanıtı ortalama 195 kilometredir.

Bu mesafe, Türkiye'nin güneyindeki bu iki büyük ve önemli merkezi birbirine sıkı sıkıya bağlayan, modern ve yüksek standartlı bir ulaşım koridorunu ifade eder. Alternatif olarak Kırıkhan üzerinden de bir güzergah bulunsa da, otoyolun sunduğu hız ve konfor avantajı nedeniyle İskenderun rotası çok daha fazla tercih edilmektedir. Planlama yaparken, Antakya - Adana kaç km sorusunu yaklaşık 200 km olarak baz almak, yolculuk süresini ve yakıt tüketimini doğru bir şekilde öngörmenizi sağlayacaktır.