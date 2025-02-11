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        Antalya "2025 yılı Çevre Başkenti" seçildi

        Asya Belediye Başkanları Forumu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni "2025 yılı Çevre Başkenti" olarak seçti. Başkan Muhittin Böcek, "Turizmin ve tarımın başkenti olarak her daim övündüğümüz Antalya'mız artık çevrenin de başkenti olarak tescillenmiştir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 18:52 Güncelleme: 11.02.2025 - 19:03
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        Antalya "Çevre Başkenti" seçildi
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji konularındaki çalışmalarını sunduğu raporu değerlendiren Asya Belediye Başkanları Forumu, Antalya'yı "2025 yılı Çevre Başkenti" olarak seçti.

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        Gelecek nesillere yaşanabilir bir Antalya ve dünya bırakmak için çevre ve doğa dostu projelere önem veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarla farklı kurum ve kuruluşlardan çevre ödüllerine layık görüldü.

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        Büyükşehir Belediyesi, 40 ülkeden 94 belediyenin yer aldığı Asya Belediye Başkanları Forumu'na da çevreyi ve doğayı korumaya yönelik çalışmalarını içeren bir rapor sundu. Raporun ardından Asya Belediye Başkanları Forumu, Antalya'yı "2025 yılı Çevre Başkenti" olarak seçtiğini duyurdu.

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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası alanda kazandığı 21. çevre ödülünün yeni çalışmalar ve projeler için teşvik edici olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre konusunda yaptığımız başarılı çalışmalar sınırları aşmaya devam ediyor. 40 ülkeden 94 belediyenin üye olduğu Asya Belediye Başkanları Forumu'nun düzenlediği yarışmada, Antalya Büyükşehir Belediyemizin çevre koruma, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir enerji konularındaki çalışmaları değerlendirilerek Antalya '2025 yılı Çevre Başkenti' olarak ilan edilmiştir" dedi.

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        Antalya'nın çevre konusundaki başarılarının bir kez daha tescillendiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şunları söyledi:

        "Turizmin ve tarımın başkenti olarak her daim övündüğümüz Antalya'mız artık çevrenin de başkenti olarak tescillenmiştir. '2025 Yılı Çevre Başkenti' ödülümüz hayırlı olsun. Bu aldığımız uluslararası 21. çevre ödülümüzle hem ülkemizde, hem dünyanın farklı yerlerinde takdir görüyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Havasına, suyuna, mavi bayraklı temiz denizlerine, verimli topraklarına kısacası zengin çevre mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz."

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