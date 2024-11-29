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        Haberler Bilgi Gündem ANTALYA'DA DEPREM! Son dakika: 29 Kasım Cuma 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Antalya'da deprem! 29 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem listesi

        Son dakika deprem sorgulamaları peş peşe yaşanan depremlerin ardından yoğunlaştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini korurken Antalya ve çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğü merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından deprem verileri güncelleniyor. İşte 29 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 23:09 Güncelleme: 29.11.2024 - 23:09
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        Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. 29 Kasım Cuma Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem çevre illerde de endişeye sebep oldu. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 29 Kasım son dakika depremleri hakkında bilgiler...

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        ANTALYA'DA DEPREM

        Akdenizde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.13te merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Gazipaşaya 73,72 kilometre mesafede olan depremin 34,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        "OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTA"

        AFAD "Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında saat 22.13’te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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