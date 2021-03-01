Antalya'da evine giren hırsız tarafından vurulduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı

AA

İddiaya göre, Murat Oktay'ın (34) Çobanlar Mahallesi'ndeki evine gece saat 02.00 sıralarında giren hırsız, 10 bin lirayı çaldı. Durumu fark eden Oktay, arkasından koştuğu hırsızı evinden yaklaşık 50 metre uzakta yakaladı.

Arbede sırasında hırsız tarafından silahla vurulan Oktay ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekibince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oktay, durumu daha da ağırlaşınca Alaattin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin, olaydan sonra iki evden daha hırsızlık yaptığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.