Antalya'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Giriş: 22.02.2025 - 00:10 Güncelleme: 22.02.2025 - 00:10
Antalya-Manavgat kara yolu Gültepe Kavşağı'nda, motosikletle Reşit Ç. idaresindeki kamyonet çarpıştı.
Motosikletteki Hasan Ali Çalışkan (19) hayatını kaybetti, arkadaşı Halil Can Işık ile kamyonet sürücüsü yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Işık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ