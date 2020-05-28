Antalya'da koronavirüs önlemleri

Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından temizlenen ve dezenfekte edilen cami, aynı anda 15 bin kişinin ibadet yapabileceği büyüklükte, Selçuklu, Osmanlı ve modern mimari tarzında 35 dönüm alanda inşa edildi. 36 metre çapında ve yerden 42,5 metre yükseklikteki kubbesiyle dikkati çeken cami, Türkiye'nin en büyük kubbeli ibadethanelerinden biri olma özelliğini taşıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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