AA

Antalya'nın Kepez ilçesinde, tele takılan kuşu çubukla kurtarmak isteyen iki kişinin elektrik akımına kapılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA'nın haberine göre Sütçüler Mahallesi Güneş Caddesi'nde üç gün önce tele takılan kuşu, tuttukları çubukla kurtarmak isteyen iki arkadaş, akımına kapılarak yere düştü.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU KRİTİK

Akıma kapılanlardan Y.K'nin hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildiği, H.C'nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin akıma kapıldığı sırada ayaklarından alev çıkması ve yere düşmeleri yer alıyor.