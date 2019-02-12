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"Turizmin başkenti" Antalya'ya gelen turistlerin kentte keyifli zaman geçirebilecekleri yerleri kolayca bulabilmeleri amacıyla tarihi yerlerin, turistik işletmelerin ve doğal güzelliklerin yerlerini gösteren karikatürlü harita hazırlandı.
AA'nın haberine göre Antalya Kum Heykel Festivali gibi çeşitli kültür, sanat ve eğlence organizasyonları düzenleyen bir firma, turistik işletmeler ve gezi yerlerinin karikatürle anlatıldığı harita tasarladı.
Turistik işletmeler, oteller, havalimanları gibi kentin işlek noktalarında ücretsiz dağıtılan haritada, Antalya'daki turistik işletmelerin, etkinlik alanlarının, tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu mekanlara yer verildi.
Karikatürize edilerek hazırlanan haritanın bir kısmında ziyaretçilerin ilgisini çekeceği düşünülen noktalar, bir ya da birkaç çizim ve güzergah tarifleri yer alırken, bir kısmında ise bu noktaların fotoğrafları ile Antalya'nın tarihi hakkında kısa bilgi notu bulunuyor.
"GÖZ GÖRECEK Kİ GÖNÜL İSTEYECEK"
Organizasyon firmasının yetkilisi Cem Karaca, yaptığı açıklamada, "Göz görecek ki gönül isteyecek" sözünden hareketle böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi.
Sektörde 12 yıldır çeşitli organizasyonlar yaptıklarını ve kendilerinde Antalya'ya gelen turistin, gezilecek yerler, ören yerleri ve doğal güzelliklerden yeterince haberdar olmadığı kanaati oluştuğunu kaydeden Karaca, "Eğlenceli, gezdiren, insanlara bir yandan da anısı olsun diyerek saklayabileceği, aldığı biletleri bile biriktiren turist profiline de hitap eden, karikatürize bir harita yapma kararı aldık" dedi.
Çok kolay ve anlaşılır bir harita yapmayı amaçladıklarını, bundan dolayı evrensel bir dil olan karikatürü tercih ettiklerini dile getiren Karaca, şöyle konuştu:
"Artık eğlence haritası turiste rehberlik edecek ve Antalya'da ne kadar önemli ören yeri, gezilecek, görülmesi gereken yer varsa, müzesinden şelalelerine kadar, Alanya Kalesinden Aspendos'a, Termessos'tan Yanartaş'a kadar çok sayıda noktaya yer verdik. Devamlı geliştiriyor ve eklemeler yapıyoruz. Öyle klasik bir harita değil ama insanlara bulundukları bölgenin yakınlarında neler var, genelde ne var, en basit ve anlaşılır şekilde, bir çocuğun bile anlayacağı sadelikte anlatıyor. Hangi dili kullanırsa kullansın, turist baktığı zaman anlayabilecek. Şu ana kadar da çok olumlu tepkiler aldık."
HARİTALAR ÜCRETSİZ
Bu sezon için 500 bin basılan ve Antalya'daki 400 noktaya konulan haritaların özel standında ücretsiz dağıtıldığını belirten Karaca, harita sayesinde turistlerin Alanya'dan Fethiye'ye kadar olan bölgedeki doğal güzellikleri, ören yerlerini, eğlence mekanlarını kolaylıkla görebileceğini söyledi.
Karaca, bu yıl turist sayısında yaşanması beklenen artıştan dolayı baskı adedini artırmayı düşündüklerini de kaydetti.
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