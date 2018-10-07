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Antalya'da yangından kurtarmıştı! Cesur 4'üncü evladım oldu

Antalya'da evlerinde çıkan yangında uyuyakalan anne ve 3 çocuğunu havlayarak kurtaran "Cesur" isimli köpek, mahallelinin ilgi odağı oldu. "Cesur" sayesinde hayatta kaldığını belirten Türkan Gümüş ve çocuklarının yaraları, Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverlerin yardımıyla sarılıyor. Anne Gümüş "Benim köpeğim gerçekten bir kahraman. Adı gibi cesur. Benim 3 evladım vardı, bu saatten sonra Cesur dördüncü evladım oldu. Zaten öyleydi ama artık ona daha sımsıkı sarılıyor, daha çok kucak açıyorum" dedi

07.10.2018 - 11:13 | Güncelleme: AA

Antalya'da evlerinde çıkan yangında uyuyakalan anne ve 3 çocuğunu kurtaran "Cesur" isimli köpek, "kahraman köpek" diye bilindiği mahallesinde çocukların ve vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi'nde evde prizde unutulan şarj aletinin alev alması sonucu çıkan yangında uyuyakalan anne Türkan Gümüş ve çocukları Emirhan (5), Filiz (4) ve Poyraz'ı (2) havlamasıyla uyandıran ve yanmaktan kurtaran "Cesur" adlı köpek, mahallenin ilgi odağı oldu.

"Cesur"a mahallede yaşayan vatandaşlar ve çocuklar tarafından "kahraman köpek" diye isim konuldu. Köpeğine sarılarak öpen Türkan Gümüş, köpeği sayesinde hayatta kalmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangından sonra zor günler yaşadığını söyledi.

Kiracı olarak yaşadıkları evin kullanılamaz hale geldiğini, sadece bir odanın yaşanabilecek durumda olduğunu dile getiren Gümüş, en büyük tesellilerinin çocuklarının yangından zarar görmeden kurtulması olduğunu kaydetti.

"SON NEFESİME KADAR KÖPEĞİME BAKACAĞIM"

Hayatlarını köpeklerine borçlu olduklarını kaydeden Gümüş, "Yangın sırasında uyurken köpeğimin havlaması, üzerime çıkıp tırmalaması ile uyandım. Uyandığımda her taraf yanıyordu. Köpek o yangının içinde can havliyle bizi bırakıp gitmemiş. 'Sen de çık' gibisinden bize doğru sürekli havlıyordu. Çocuklarımı ve Cesur'u kucaklayıp yangından, alevlerin arasından çıktım. Saçlarım da hep yandı. Benim köpeğim gerçekten bir kahraman. Adı gibi cesur. Benim 3 evladım vardı, bu saatten sonra Cesur dördüncü evladım oldu. Zaten öyleydi ama artık ona daha sımsıkı sarılıyor, daha çok kucak açıyorum. Son nefesime kadar köpeğime sahip çıkıp, ona bakacağım." dedi.

Yangınla ilgili haberlerin yayınlanmasının ardından hayırseverlerden telefonlar aldıklarını dile getiren Gümüş, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızdan Allah razı olsun, eşya ve gıda yardımında bulunmak istiyorlar ama önceliğim evimizin temizlenmesi. Evin oturulacak durumu yok. Evin tadilata girmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler gelip evi temizleyecekler. Ardından yanan yerlerin onarılıp, boya ve elektrik tesisatının yapılması gerekiyor. Sonra yardım için önerilen eşyaları alabilirim. Kış gelmeden başımızı sokabileceğimiz bir yer olması gerekiyor. Herkes sağ olsun, yaralarımızı sarıyorlar. Çocuklarıyla hayatta kalmaya çalışan, tek başına bir kadındım. Türk milleti benim yalnız olmadığımı hissettirdi. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin."

5 yaşındaki Emirhan Gümüş de "Cesur bizi kurtardı. Köpeğimizi çok seviyoruz. Bizi yangının içinde bırakmadı." dedi.

"CESUR UYANDIRMASAYDI BİR AİLENİN SONU OLABİLİRDİ"

Komşu Dilek Dağcıoğlu da Cesur'un "kahraman" bir köpek olduğunu söyledi. Köpeğin yangına rağmen Gümüş ailesini yalnız bırakmadığını anlatan Dağcıoğlu, "Cesur uyandırmasaydı bir ailenin sonu olabilirdi. Küçük köpeğin sayesinde komşumuzun ve çocukların canı kurtuldu. İki gündür çok perişan durumdalar. Bu evin acilen onarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkan Gümüş ve 3 çocuğunun yaşadığı Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi'ndeki evde prizde unutulan şarj aleti alev alınca yangın çıkmıştı. Anne ve 3 çocuğu uyuduğu sırada "Cesur" isimli köpek havlamaya başlamıştı. Köpeğin havlamasıyla önce 5 yaşındaki Emirhan, ardından da anne Türkan Gümüş uyanmıştı. Anne Gümüş, çocukları ve köpeğini kucaklayarak evden çıkarmıştı.

Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmüş ve yangında evine iki odası kullanılamaz hale gelmişti.

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