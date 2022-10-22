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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya'da Yiğit Kalpak'ın ölümü sonrası öğretmeni ve 5 arkadaşı adliyede
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Antalya'da Yiğit Kalpak'ın ölümü sonrası öğretmeni ve 5 arkadaşı adliyede

Antalya'da lise öğrencisi Yiğit Kalpak'ın şüpheli ölümüyle ilgili öğretmeni ve 5 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Öğretmeni "Kimsenin ölümünden sorumlu değilim" derken, bir arkadaşı evdeki herkesin uyuşturucu kullandığını söyledi

Son dakika: Antalya'da Yiğit Kalpak'ın ölümü sonrası öğretmeni ve 5 arkadaşı adliyede
O öğretmen ve 5 arkadaşı adliyede!
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DHA

Antalya'da, ziyarete gittiği Almanca öğretmeni H.G.'nin (30) evinde ölü bulunan lise öğrencisi Yiğit Kalpak (17) toprağa verildi. Gözaltına alınan 5 arkadaşı ile öğretmen H.G. ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve uyuşturucu hapı herkesin kendisinin aldığını söyleyen H.G, "Telefonla arayıp, bana gelmek istediklerini söylediler. Ben de eve davet ettim. Ancak, kimsenin ölümünden sorumlu değilim" dedi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 645'inci Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Yiğit Kalpak, 5 arkadaşıyla birlikte dün saat 01.30 sıralarında Almanca öğretmeni H.G.'nin evine gitti. İlerleyen saatlerde öğretmen H.G., Kalpak ve arkadaşları iddiaya göre uyuşturucu hap aldı. Bir süre sonra gruptan 3 kişi evden ayrıldı, Kalpak ve 2 arkadaşı ise kaldı.

Saat 09.00 sıralarında uyanan H.G., öğrencisi Yiğit Kalpak'ı uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, Kalpak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, evdeki incelemede, Kalpak'ın üstünün çıplak, evin temizlenmiş olduğunu belirledi.

"HERKES UYUŞTURUCU KULLANDI"

H.G. ile diğer 5 kişi, gözaltına alınarak Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gençlerden birinin polise verdiği ifadede, olayın gerçekleştiği saatlerde evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını belirttiği öğrenildi.

"SORUMLU DEĞİLİM"

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve uyuşturucu hapı herkesin kendisinin aldığını söyleyen H.G, "Telefonla arayıp, bana gelmek istediklerini söylediler. Ben de eve davet ettim. Ancak, kimsenin ölümünden sorumlu değilim" dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kan örnekleri ve ifadeleri alınan Almanca öğretmeni H.G ile Kalpak'ın 5 arkadaşı, bugün sabah saatlerinde Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından adliyeye sevk edildi.

DEFNEDİLDİ

Dün Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Yiğit Kalpak'ın cenazesi ise Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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