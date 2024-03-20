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        Haberler Yaşam Antalya'da yol yapımı sırasında bulundu

        Yol yapımı sırasında Bizans-Roma Dönemi'ne ait kalıntılar bulundu

        Antalya'nın Kemer ilçesinde yol yapımı sırasında Bizans-Roma Dönemi'ne ait kırsal yerleşim kalıntıları tespit edildi. Bunun üzerine çalışmaların durdurularak, inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 09:10 Güncelleme: 20.03.2024 - 09:10
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        Antalya'da yol yapımı sırasında bulundu
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde yol yapımı sırasında Bizans-Roma Dönemi'ne ait kırsal yerleşim kalıntıları tespit edildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Antalya'nın Kemer ilçesi Çalışdağı mevkisi eteklerinde tespiti yapılmış arkeolojik Sit'lerin dışındaki alanda yol çalışmaları yapılırken ortaya kültür varlıkları çıktığı ihbarı üzerine Antalya Müze Müdürlüğünce alanda inceleme yapılmıştır.

        Idyros Antik Kenti ​ile bağlantılı olduğu düşünülen Bizans-Roma Dönemi'ne ait kırsal yerleşim kalıntıları tespit edilmiştir. Alandaki çalışmalar durdurularak söz konusu kültür varlıklarının tesciline ilişkin süreç Bakanlığımız birimlerince başlatılmıştır."

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        #Bizans-Roma Dönemine ait kalıntılar
        #Antalya
        #haberler
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