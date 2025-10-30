Antalya - Finike kaç kilometre? Antalya - Finike arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

D400 karayolunun Antalya'dan batıya doğru kıvrılan bölümü, sadece bir asfalt şeridi değil, aynı zamanda tarihin ve doğanın iç içe geçtiği bir deneyimdir. Bu yol, Kemer'in hareketli marinalarını, Olimpos'un bohem ruhunu ve Kumluca'nın bereketli seralarını geride bırakarak, adını verdiği portakalla ünlenmiş sakin liman Finike'ye ulaşır. Her virajında farklı bir koyun, her tünelin çıkışında farklı bir antik kentin fısıltısını taşıyan bu güzergah, yolculuğun kendisini varış noktasından daha heyecanlı kıldığı ender rotalardandır. Bu yazıda, Antalya ile Finike arasındaki mesafeyi, bu efsanevi yolun sunduğu deneyim, ulaşım seçenekleri ve yolun sonundaki portakal bahçelerinin vaat ettikleriyle birlikte ele alacağız.

ANTALYA - FİNİKE KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Antalya ile Finike arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklar için tek ve standart bir güzergah üzerinden ölçülür. Antalya şehir merkezinden (örneğin Konyaaltı'ndan) Finike ilçe merkezine olan uzaklık, yaklaşık olarak 115 kilometredir.

Bu mesafe, ilk bakışta kısa gibi görünse de, yolun coğrafi yapısı nedeniyle algılanan süre biraz daha uzun olabilir. Yol, Torosların bir kolu olan Beydağları'nın denize dik inen yamaçlarını takip ettiği için bol virajlı ve manzaralıdır. Bu nedenle, Antalya - Finike kaç kilometre sorusunun yanıtı, hızlı bir otoyol yolculuğundan çok, keyifli ve manzaralı bir sahil yolu seyahatine işaret eder. Planlama yaparken Antalya - Finike kaç km sorusunu 115-120 km olarak baz alabilir, ancak bu mesafenin her anında size eşlik edecek Akdeniz manzarasının tadını çıkarmaya hazır olmalısınız.