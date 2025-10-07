Antalya'da olay, dün saat 21.30 sıralarında Serik ilçesi Bozdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Y. (42) evinin çevresinde domuz avlarken av tüfeğiyle babası Ramazan Yılmaz'ı (71) vurdu.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

DHA'daki habere göre durumu fark eden H.Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede Ramazan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ramazan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. H.Y., jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla inceleme başlatıldı.