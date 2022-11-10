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Bakan Yardımcısı Birinci: Sağlıkta dijitalleşmede süper güç konumundayız

DHA

Bakan Yardımcısı Birinci: Sağlıkta dijitalleşmede süper güç konumundayız


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)SAĞLIK Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, "Sağlık hizmetlerinde dijitalleşmede nüfusa oranla Avrupa 1'incisi olduğumuzu ifade etmek isterim. Kapsamı itibarıyla Türkiye dünyanın en fazla sağlıkta dijitalleşme endeksine sahip ülkesi, sağlıkta dijitalleşmede süper güç konumundayız" dedi. 
Antalya'da bir otelde düzenlenen HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, 8'incisi gerçekleştirilen organizasyonun dijital hastane, e-sağlık, sağlıkta akıllı sistemler ve teknolojiler, yapay zeka ve ileri uygulamaların sergileneceğini belirtti. Organizasyonun geçen yıl 25'ten fazla ülkeden 3 bin 500'den fazla ziyaretçinin katılımıyla deneyimlerin paylaşılmasına imkan sağladığını vurgulayan Birinci, "Türkiye'nin sağlıkta dijital dönüşüm başarısı, kazandığı bilgi ve bilişimle yönetme kültürü Türkiye'yi rol model konumuna getirmiştir" diye konuştu.
'SAĞLIK TESİSLERİ NEREDEYSE TAMAMEN YENİLENDİ'
Sağlıkta dönüşüm programıyla son 20 yılda sağlığa erişim ve nitelikli sağlık hizmet kapasitesinin dünyadaki gelişmiş ülkeler ile yarışır hale geldiğini dile getiren Birinci, "Tesis altyapısı açısından değerlendirdiğimizde, 107 bin kamu yatak kapasitesi ile girdiğimiz bu yüzyıla 15 yıl gibi kısa sürede yatak başına kapalı alanı 3 kat daha artırarak 100 binden fazla yatak kapasitesine sahip yeni hastaneler yaptık. 50 yaş ortalamasına sahip tesislerimizin ortalama yaşını 15'in altına düşürdük. Kısaca sağlık tesisleri neredeyse tamamen yenilendi. Niteliği değişmesine rağmen toplam yatak sayımızı yüzde 48, yoğun bakım yatak sayımızı da 20 kattan fazla artırdık" ifadelerini kullandı.
'YENİ BAKIŞ AÇILARINA İHTİYACIMIZIN OLDUĞU ORTADA'
Birçok gelişmiş dünya ülkesi gibi bazı tehditlerle karşı karşıya olunduğunu aktaran Birinci, şunları kaydetti:
"Genç nüfusumuz azalıyor, yaşlı nüfusumuz artıyor. Bu tablo sağlık profili, hem de sağlık ekonomisi hem de toplam iş kaybı açısından bakıldığında önemli bir ekonomik yük olarak karşımıza çıkmaktadır. OECD verilerine göre Türkiye'nin 65 yaş üstü nüfusunun 2021 yılında yüzde 9,7 iken 2050'te yüzde 20,1'e yükselmesi beklenmektedir. 80 yaş üstü nüfusun ise 2019 yılında yüzde 2,1 iken 2050 yılında yüzde 5,4'e yükselmesi beklenmektedir. Kısa süre içinde dünyada neredeyse 1 milyar insanın 65 yaş üstü kronik hastalıklarla karşı karşıya kalacağını ve dünyanın yüzde 20'sinin bakıma muhtaç hale geleceğini hesapladığımızda, sağlık sistemlerinde paradigma değişimine ve yeni bakış açılarına ihtiyacımızın olduğu ortadadır."
'TÜRKİYE, DÜNYANIN EN FAZLA SAĞLIKTA DİJİTALLEŞME ENDEKSİNE SAHİP ÜLKESİ'
Türkiye'nin dünyada dijital sağlığın geleceğini şekillendiren ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Birinci, "OECD verilerine göre 2010 yılından itibaren elektronik ortam sağlık bilgisi talebi hizmetinde en fazla artış gösteren ülkelerden biri olduğumuzu belirtmek ve aynı zamanda Avrupa Komisyonu'nun raporlarına göre sağlık hizmetlerinde dijitalleşmede nüfusa oranla Avrupa 1'incisi olduğumuzu ifade etmek isterim. Kapsamı itibarıyla Türkiye, dünyanın en fazla sağlıkta dijitalleşme endeksine sahip ülkesi, sağlıkta dijitalleşmede süper güç konumundayız. Bu oranlar sağlıkta dijital dönüşüme milletimizin entegrasyonunun ne kadar hızlı olduğunu göstermektedir" dedi.
'İNOVASYONLARA KAPI ARALAMAK HEPİMİZİN ORTAK HEDEFİ OLMALI'
Avrupa'nın en fazla sayıda üst seviye dijital hastanesi olan Türkiye'de şehir hastaneleri ile hastaneleri dijitalleştirmediklerini ve bilakis dijital yaşam merkezleri inşa ettiklerini anlatan Birinci, "Sağlık alanında oluşturduğumuz bu dijitalleşme hamlesinin her geçen gün daha da güçlendiğini görmek, bu süreçten hem hizmet alanın hem de hizmet sunanın daha fazla faydalanması için inovasyonlara kapı aralamak hepimizin ortak hedefi olmalı" diye konuştu. 
TELE SAĞLIK GÖRÜŞÜLDÜ
Konferansın ilk oturumunda 'Tele Sağlık Yoluyla Değer Bazlı Sağlık Hizmeti Sağlamak' konusu görüşüldü. Oturumun moderatörlüğünü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay yaptı. Tolunay, şu ifadeleri kullandı:
"Tele sağlıkta klinik olarak fiziksel temas gerekmediği durumlarda hekimlerin hasta ile iletişim kuracağı süreç olarak düşünmekteydik. Artık evlerimizde tansiyon aletleri, ateş ölçerler, kan şekeri var, ölçülebiliyor. Tele sağlığın da giderek gelişeceğini ve beklediğimizin çok daha üzerinde kapsamlı işler de yapılacağını düşünmekteyiz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2022-11-10 14:21:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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