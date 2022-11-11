Öldürülen eşi için açtığı 1,8 milyon TL'lik tazminat davasında 'temyiz süresi' tepkisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öldürülen eşi için açtığı 1,8 milyon TL'lik tazminat davasında 'temyiz süresi' tepkisi

DHA

Öldürülen eşi için açtığı 1,8 milyon TL'lik tazminat davasında 'temyiz süresi' tepkisi


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da 6 yıl önce Gökhan Pusat'ın, kullandığı özel halk otobüsüyle ezerek öldürdüğü Mehmet Oktay Kurt'un (41) eşi Filiz Kurt, açtığı davayla 1,8 milyon TL tazminat kazandığını, ancak dosyanın 3 yıldır temyizde olduğunu belirterek, "Geç gelen adalet, adalet değildir" dedi.
Olay, 6 Mart 2016 tarihinde meydana geldi. Bir arkadaşının yanına giden Mehmet Oktay Kurt, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'ndeki evine dönmek için Gökhan Pusat yönetimindeki 07 KZ 979 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Şoför Pusat, iddiaya göre Kurt'un koltukta uyuyup kaldığını görünce cep telefonunu aldı. Kurt'un fark etmesi ile ikili arasında kavga çıktı. Pusat, indirip kavga ettiği Kurt'tan kaçmak için otobüse binip gaza bastı. Bu sırada kolu kapıda sıkışan Kurt, bir süre sürüklendi ardından aracın altında ezilerek hayatını kaybetti. Trafik kazası olarak değerlendirilen olay ile ilgili gözaltına alınan Gökhan Pusat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DOSYA AĞIR CEZAYA TAŞINDI
Pusat hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Antalya 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde taksirle ölüme neden olduğu suçlamasıyla dava açıldı. Otobüsteki kamera görüntülerinin izlenmesi ile açığa çıkan olay ile ilgili dosya, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Gökhan Pusat, 'suç delillerini gizlemek amacıyla kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı. Davanın karar duruşmasında 'Bir suçu gizlemek amacıyla insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edilen Pusat'ın cezası, eylemin olası kasıtla işlendiği gerekçesiyle ömür boyu hapse indirildi. Sanığın cezasını takdir indirimi ile 25 yıla düşüren mahkeme, 'hırsızlık' suçundan da 5 yıl hapse hükmetti.
TAZMİNAT DAVASI AÇILDI
Bu sırada Mehmet Okan Kurt'un eşi Filiz Kurt 2016 yılında halk otobüsü sahibi Hatice K.'ye kan bedeli için maddi tazminat davası açtı. 2019 yılı Kasım ayında Hatice K.'nin, Kurt'a 1 milyon 800 bin TL ödemesine karar verildi. Hatice K. ve avukatları, karara itiraz edip, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. Dosyanın 3 yıldır mahkemede olduğunu, bu nedenle mağdur olduğunu ifade eden Filiz Kurt, adalet istediğini söyledi.
'ADALETE İNANCIM SARSILDI'
Antalya Adliyesi önünde bugün basın açıklaması yapan Filiz Kurt, "Eşimi önce trafik kazası sandığımız, daha sonra cinayet olduğunu öğrendiğimiz bir olayda kaybettim. Ceza davası lehime sonuçlanmış olsa bile sigorta şirketine açtığım ve kazandığım, ancak karşı tarafın temyize götürdüğü dava yıllardır Antalya Bölge Adliyesi Mahkemesi'nde beklemekte olduğu için hukuk mücadelem hala sürmektedir. Bu yüzden geç gelen bir adaletin, adalet olduğuna dair inancım sarsılmıştır" dedi.
'DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI'
2 çocuk annesi ve epilepsi hastası olduğunu belirten Kurt, "Eşimin ölümüne sebep olan aracın ruhsat sahibi Hatice K. aleyhine açtığım dava lehime sonuçlanmış olsa bile icra takibim sonuçsuz kalmış, mahkeme kararı Hatice K. tarafından hiçe sayılmaya devam edilmektedir. İki çocuğumla verdiğim geçim mücadelesi sağlık sebeplerimden dolayı tam bir çıkmaza girdi. Dayanacak güzümüzün kalmadığı şu günlerde adaletin yerini tam olarak bulması gerekir. Çünkü geç gelen adalet, adalet değildir" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-11-11 14:24:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BBP Genel Başkanı Destici, Antalya'da konuştu:
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici, Antalya'da konuştu:
Antalya'da balkondan düşen Rus turist öldü
YEREL HABERLER Antalya'da balkondan düşen Rus turist öldü
(Görüntülü) 2 LİRALIK TUVALET ÜCRETİ YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI TURİSTİN YUMRUĞUYLA ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2 LİRALIK TUVALET ÜCRETİ YÜZÜNDEN ...
Manavgat yangınının tarımsal zararı da gideriliyor
YEREL HABERLER Manavgat yangınının tarımsal zararı da gideriliyor
Antalya'da turizm zirvesi
YEREL HABERLER Antalya'da turizm zirvesi
2 liralık tuvalet ücreti yüzünden tartıştığı turistin yumruğuyla öldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 2 liralık tuvalet ücreti yüzünden tartıştığı turistin ...
Alanya'da yiyecek arayan tilki görüntülendi
YEREL HABERLER Alanya'da yiyecek arayan tilki görüntülendi
"Yoğun sosyal medya kullanımı yalnızlığı artırıyor" uyarısı
YEREL HABERLER "Yoğun sosyal medya kullanımı yalnızlığı artırıyor" ...
Alanya'da 2 çocuğunu öldüren Ukraynalı babanın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Alanya'da 2 çocuğunu öldüren Ukraynalı babanın ...
2 liralık tuvalet ücreti yüzünden tartıştığı turistin yumruğuyla öldü
YEREL HABERLER 2 liralık tuvalet ücreti yüzünden tartıştığı turistin ...
`Kuşları öldüren havai fişekler yasaklansın´ kampanyası
YEREL HABERLER `Kuşları öldüren havai fişekler yasaklansın´ ...
(Görüntülü) MEME KANSERİNE FARKINDALIK HAREKETİ BAŞLATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MEME KANSERİNE FARKINDALIK HAREKETİ ...
(Görüntülü) SEBZEDE ÖRTÜ ALTI SEZONU AÇILDI, FİYATLAR DÜŞÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) SEBZEDE ÖRTÜ ALTI SEZONU AÇILDI, FİYATLAR ...
Gastronomi dünyasının profesyonelleri, Antalya'da buluşacak
YEREL HABERLER Gastronomi dünyasının profesyonelleri, Antalya'da ...
Sebzede örtü altı sezonu açıldı, fiyatlar düşüyor
YEREL HABERLER Sebzede örtü altı sezonu açıldı, fiyatlar düşüyor
Meme kanserine farkındalık hareketi başlatıldı 
YEREL HABERLER Meme kanserine farkındalık hareketi başlatıldı 
Antalya'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ...
Antalya'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
Antalyaspor Başkanı Çetin ile futbol sorumlusu Şahin, öğrencilerle söyleşiye katıldı
YEREL HABERLER Antalyaspor Başkanı Çetin ile futbol sorumlusu Şahin, ...
Antalyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Antalya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Antalya'da Atatürk'ün yürüdüğü narenciye yoluna "Atatürk Yolu" adı verilecek
YEREL HABERLER Antalya'da Atatürk'ün yürüdüğü narenciye yoluna ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.