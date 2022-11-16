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Lise öğrencileri, tuvalet kağıdı, peçete üretiyor

DHA

Lise öğrencileri, tuvalet kağıdı, peçete üretiyor


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, mobilya, metal, matbaa, bilişim teknolojileri, güzellik ve bakım, kimya sektörüne yönelik ürünlerin imalatı için 'fabrika' gibi çalışılan meslek liselerinde öğrenciler, 1 yıl sonra ihracat gerçekleştirme hedefiyle tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve peçete üretimine başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Antalya'daki 80 lisede yapılan eğitimde öğrenciler, üretime katkı sağlıyor. Mobilya, metal, matbaa, bilişim teknolojileri, güzellik ve bakım, kimya sektöründe üretim yapan çocuk gelişimi, denizcilik, moda tasarım, yiyecek içecek, konaklama ve seyahat sektörü ile ilgili eğitimler alan 32 bin 700 öğrenci, daha okul sıralarında mesleki kariyerlerinin ilk adımını atıyor. Mezun olduktan sonra iş bulma kaygısını en aza indiren öğrenciler, okullardaki atölyelerde, hizmet sektöründeki farklı iş kollarında görev yapıyor. Eğitim süreçlerinde kazandıklarıyla aile ekonomisine katkı sağlayıp, harçlıklarını çıkaran öğrenciler, ustalığı da okulda öğreniyor. Öğrencilerin ürettiği sıra, masa, kitaplık, tenis masası, basketbol potası gibi ürünler de farklı okullara araç gereç olarak sunuluyor.
TUVALET KAĞIDI, PEÇETE, KAĞIT HAVLU ÜRETİMİ BAŞLADI
Kentte mesleki ve teknik Anadolu lisesi bünyesinde faaliyetini sürdüren 39 döner sermaye işletmesi, 2021 yılında 32 milyon 446 bin 748 lira ciro elde etti. Öğrencilerin ürettiklerinden döner sermaye işletmeleri bu yıl ekim ayına kadar ise 47 milyon 61 bin 425 lira ciro sağladı. Mesleki ve teknik liselerdeki üretimle yılda 50 milyon lira cironun hedeflendiği kentte, ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tuvalet kağıdı, peçete ve kağıt havlu üretimi başladı.
İHRACAT HEDEFİ
Kentteki ve yakın illerdeki okulların, kamu kurumlarının tuvalet kağıdı, peçete ve kağıt havlu ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen üretimde gelecek yıl ihracat hedefleniyor. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Özgür Özdemir, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve peçete üretiminde yılda 5 milyon lira ciro hedeflendiğini söyledi. Özdemir, "Meslek liseleri üreterek öğreniyor, öğrenerek üretiyor. Tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde meslek liselerimiz birçok alanda üretim yapılmaktadır. Yeni bir alanda daha üretime başlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yılda 90 ton peçete ve tuvalet kağıdı üretimi hedeflemekteyiz. Üreteceğimiz ürünler istenen ve beklenen kalitede olup, öğrencilerimizin ülke ekonomisine bulunacakları katkıdan dolayı mutluluk duyuyoruz. Kamu kurumlarının ihtiyacını karşılayıp, gelecek yıl ihracat yapmayı hedefliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2022-11-16 09:35:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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