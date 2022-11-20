İstilacı balon balığını avlamak için yarıştılar



Semih ERSÖZLERAslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Akdeniz'deki istilacı tür olan balon balığını avlama yarışması düzenlendi. Yarışmanın birincisi; 1,5 kilo ağırlığında ve 44 santimetre uzunluğunda balon balığı avladı.

Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen ve istilacı türler arasında yer alan balon balığının popülasyonu, son yıllarda hızla arttı. Antalya'da balıkçıların oltasına ve ağına takılınca hasar veren bu türe dikkat çekmek ve popülasyonunu baskılamak için farklı yarışmalar düzenlenirken, yakalanan balıkların kuyrukları da belirli ücretler karşılığında satın alındı. Ekosisteme ve diğer balık türlerine zarar veren balon balığı ile mücadele için Büyükşehir Belediyesi'nce 'balon balığı yakalama yarışması' düzenlendi. Konyaaltı Sahili'ne saat 09.00 itibarıyla gelen 20 balıkçı, oltalarını denize attı. 3 saatin sonunda balon balığı avlayan 3 yarışmacı, balıklarını alana getirdi.

Yapılan ölçümler sonucu yarışmanın birincisi, 1 kilo 540 gram ağırlığında ve 44 santimetre uzunluğunda balon balığı avlayan Emrecan Kara oldu. İkincisi 480 gram ve 30 santimetre uzunluğunda balon balığı avlayan Taha Enes Gökçe, üçüncü ise 80 gram ve 14 santimetre uzunluğunda balon balığı avlayan Erdinç Duman oldu. Yarışmanın kazananları ödüllendirildi.

'HER ÇIKTIĞIMIZDA BALON BALIĞI DENK GELİR'

Yakaladığı balığın boyutunun büyük olduğunu söyleyen Emrecan Kara, "Yarışmaya katılmak planımda yoktu ama sürpriz oldu. Karadan attığım olta ile balon balığını yakaladım. 6 yıldır sportif balıkçılık yapıyorum. Her çıktığımızda balon balığı denk gelir. Genelde çekemeyiz kıyıya ve takımımızı bırakırız. Yakaladıklarımızı kenara atıp hayvanlara zarar vermesin, diye üstünü örtmeye çalışıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan su ürünleri mühendisi Nazif Ay da "Bu sene ikincisini düzenlendiğimiz balon balığı yakalama yarışmasını tamamladık. Güzel bir katılım oldu. Kıyıdan bu kadar büyük bir balon balığının çıkmasına biz de çok şaşırdık. Belediyemiz istilacı türlerle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Avcılık yarışmaları yapmaya devam ediyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAslı DURAN

2022-11-20 14:08:57



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