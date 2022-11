Gran Fondo World Series Uluslararası Bisiklet Yarışı heyecanı Antalya'da yaşandı

Olgucan KALKAN Serhan TÜRK / ANTALYA, (DHA) Uluslararası Bisiklet Birliği UCI International Cycling Union´nun organize ettiği ve destinasyon partneri Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından, Nirvana Hotels ana sponsorluğunda 17-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen, UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya Uluslararası Bisiklet Yarışı 35 farklı ülkeden bin 65 bisiklet sporcusu ile büyük bir heyecana sahne oldu.

Zamana karşı etabı 18 Kasım´da gerçekleşen yarış, bugün uzun parkur ve kısa parkur etaplarının yanı sıra paracycling engelli sporcular yarışının ardından sona erdi. Uzun parkur yarışını yüzde 20´lik dilimde bitiren sporcular, İskoçya Glasgow´da düzenlenecek UCI Gran Fondo World Series 2023 Dünya Şampiyonası´na katılma hakkı kazandı. 98 kilometrelik Uzun Parkur Genel Klasmanda kadınlar birincisi Byrne, erkekler birincisi Gökhan Uzuntaş oldu. Uzun parkur kadınlar genel klasmanda Byrne birinci, Yulia Polevaya ikinci, Victoria Collins ise üçüncü olurken; erkekler genel klasmanda Gökhan Uzuntaş birinciliğe ulaştı, Kirill Krasavin ikinci, Eyüp Karagöbek ise yarışı üçüncü sırada tamamladı. 66 kilometrelik kısa parkur yarışındaki mücadele ise nefes kesti. Toplamda 423 sporcunun yarıştığı kısa parkurda kadınlarda dokuz, erkeklerde on farklı yaş kategorilerinde 23 kadın, 30 erkek sporcu madalya kazandı.

KORHAN ALŞAN: YAKIN SÜREDE SPORA VE SPORCUYA YAPACAĞIMIZ YATIRIMLAR DEVAM EDECEK;

Grup olarak spora devamlı yatırım yaptıklarını söyleyen Nirvana Hotels CEO'su Korhan Alşan, "Temel stratejilerimizden bir tanesi sürekli olarak spora yatırım yapmak. Çünkü sporun gücünün farkındayız. Özellikle Nirvana Otelleri'nde spor altyapılarına çok ciddi yatırımlar yaptık. Futbolla başladı bu iş sonrasında 5 tane kapalı spor salonu alanı yaptık. Çok gelişmiş bir fitness kulüp altyapısı oluşturduk. Son olarak da bisiklet sporu. Geçen sene ilkini yaptığımız Gran Fondo yarışlarına, Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) önderliğindeki Gran Fondo yarışlarına ev sahipliği yaptık. Yakın sürede de spora ve sporcuya yapacağımız yatırımlarımız da devam edecek" diye konuştu.

"KISA VADEDEKİ HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONASINI BURAYA GETİRMEK"

Antalya'nın bisiklet konusunda cazibesinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Alşan, "Bisiklet, dünyada çok geniş bir pazara hitap eden bir spor branşı. Özellikle Avrupa'da son verilere göre 44 milyar Euro'luk bir pazarın üretilmesine neden olan bir spor dalı. Herkesin yaptığı bir spor. Antalya'nın da bu konuda cazibesi çok yüksek. Gerek iklim gerekse de tesis ve altyapılar olarak bisiklet sporunda kendimize yer edinmemiz lazım. Özellikle bizim rakibimiz olan Güney Avrupa ülkelerinde 15 bine yakın bisiklet dostu tesis sertifikasyonu var. Şu anda bu sayı Türkiye'de 40 civarında. Yolun ne kadar başında olduğumuzu bu parametre bize söylüyor. Türkiye'deki bütün turistik tesislerimizin mutlaka bisiklet dostu sertifikasını edinmeleri gerekiyor. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Nihayetinde dijital bir çağda yaşıyoruz. Amatör ya da profesyonel herhangi bir bisikletsever internette arattığı zaman mutlaka bu verilerin çıkması lazım. Biz de bu sayıyı ne kadar çoğaltırsak o kadar iyi. Nirvana Otelleri olarak kısa vadedeki hedefimiz de Dünya Şampiyonası'nı buraya getirebilmek. Yapılan her şey dünya otoritelerinin dikkatini çekiyor. 30'u aşkın milletin sporcuları burada. 2019 ve 2021 yıllarının dünya şampiyonu Maxim burada. O da burada yarışıyor. Bunlar çok önemli değerler. Özellikle bisiklet müşterisinin sosyo-ekonomik açıdan da yüksek profil olduğunun altını çizmek lazım" dedi.;

"5 YIL SONRA ANTALYA DÜNYANIN EN ÖNEMLİ BİSİKLET DESTİNASYONLARINDAN BİRİSİ OLACAK"

Antalya'nın önümüzdeki yıllarda dünyanın önemli bisiklet noktalarından birisi olacağını ifade eden Korhan Alşan, "Türkiye turizminde bir sezonsallık problemi var. Biz Haziran-Eylül arasında hiçbir otelde yer bulamıyoruz. Ancak düşük sezon diye tabir ettiğimiz yerlerde sıkıntılarımız var. Bisiklet tam olarak bu noktada bizim için çok önemli bir pazar olabilir. Çünkü, çok geniş kitlelere yayılan bir spor. Bisiklet aynı zamanda turisti şehre yayan bir spor. Antalya tabir-i caizse bir açık hava müzesi. Her bisikletçi kendi çevresine buradaki deneyimini anlatıyor. Aslına bakarsanız kendi kendine bir pazarlama süreci de doğmuş oluyor. Ülke olarak, turizmciler olarak bisiklete yatırım yapmamız şart. Göreceksiniz, 5 yıl sonra Antalya dünyanın en önemli bisiklet destinasyonlarından birisi olacak. Bu konuda bütün turizmcileri yatırıma davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

NECDET ALKANDEMİR: DÜNYA ŞAMPİYONASI'NI BURAYA GETİRMEK İSTİYORUZ

İlk 2 organizasyonun her zaman daha zor olduğunu ifade eden UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya Organizasyon Başkanı Necdet Alkandemir, "Bu sene ikincisini düzenlendiğimiz UCI Nirvana Gran Fondo World Series'in Antalya ayağını gerçekleştirdik. Geçen yıl 561 sporcu katılmıştı. Bu sene bin 65 kayıt yaptık. Sayımız neredeyse iki katına çıktı. Bundan sonrasında da sayının daha da çoğalacağını ve daha iyi şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Katılım sayısı beklediğimizden daha iyiydi. Bu sene 68 kilometre kısa parkur ve 98 kilometre uzun parkurumuz var. Cuma günü de 20 kilometrelik zamana karşı bir yarış yaptık. Toplamda bin 65 katılımcı oldu. 36 ülkeden 225 yabancı katılımcı var. Bundan sonrası daha iyi olacaktır. Özellikle 1 ve 2 çok zordur. 1'incisi çok zordu ancak başardık. 3'üncüsünü yaptıktan sonra da Dünya Şampiyonası'nı buraya getirmek istiyoruz. Bu yarışımızın ardından da ona çalışacağız" ifadelerini kullandı.

BATUHAN KIZILÖZ: HEDEFİMİZ KATILIMIN 8 BİN OLMASI

Organizasyonu bu yıl 2'nci kez düzenlendiklerini ve gelecek yıllarda katılımcı sayısını 8 bin olarak hedeflediklerini söyleyen UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya Organizasyon Başkan Yardımcısı Batuhan Kızılöz, "Biz bunu ilk olarak Casablanca'da yaptık. Sonrasında Antalya'da Necdet beylerle tanıştık. Birlikte geçen sene ilk kez yaptık. Bu sene de 2'ncisini düzenliyoruz. Benim hedefim açıkçası 8 bin kişinin buraya gelmesi. Bu sene katılım aşağı yukarı bin 100 kişi oldu. 30'un üstünde ülkeden katılımcı geldi. İki sene içinde 8 bin kişiye hedef koyabiliriz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Korhan Alşan'ın açıklamaları

Necdet Alkandemir'in açıklamaları

Batuhan Kızılöz'ün açıklamaları

Starttan görüntüler

Yarıştan detaylar

Ödül töreninden görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya Olgucan KALKAN Serhan TÜRK

2022-11-20 18:39:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.