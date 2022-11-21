Selin İlkay, kendisi gibi kanser akranlarına umut olmak istiyor



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Ewing sarkomu (kemik kanseri) tedavisi gören Selin İlkay Çiçek (11), kemoterapi sonrası radyoterapi alarak sağlığına kavuşmak istiyor. İyileşeceği günü iple çektiğini söyleyen ve tedavi sonrası hedefini açıklayan Çiçek, "Burada tedavi gören çocukların yanına gelip moral konuşmaları yapmak, bağışlarda bulunmak ve çocuklara yardım etmek istiyorum" dedi.

Antalya'da yaşayan Selin İlkay Çiçek, 2021 yılı eylül ayında yüksek ateş ve sol ayağındaki şişlik nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. AÜ Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Polikliniği'nde yeniden birtakım testlerden geçen Çiçek'e Ewing sarkomu (kemik veya yumuşak dokuda oluşan bir kanser türü) teşhisi koyuldu. Yaklaşık 1 senedir AÜ Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji servisinde yatarak tedavi gören Selin İlkay Çiçek, bu süreci çok sayıda kemoterapi alarak ve ameliyat olarak geçirdi. Hastanedeki günlerini İngilizce kitap okuyarak, oyun oynayarak ve diğer hasta arkadaşlarıyla sohbet ederek geçiren Çiçek'in en büyük hayali ise iyileştikten sonra diğer çocuklara umut aşılamak ve oyuncu olmak.

'ZAMANIMI EN İYİ ŞEKİLDE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORUM'

Selin İlkay Çiçek, 1 yıllık süreçte zaman zaman aksaklıklar çıksa bile tedavisinin iyi gittiğini anlattı. Uzun süren kanser tedavisi nedeniyle eğitimine ara verdiğini anlatan Çiçek, "6'ncı sınıfa gidiyordum ama şu anda tedaviden dolayı okula gidemiyorum. Burada annemle birlikte oyun oynuyorum, Harry Potter kitaplarını okuyorum. Maalesef telefonla da geçiyor zamanımız ama mümkün olduğunca burada zamanımı en iyi şekilde geçirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

'OYUNCU OLMAK İSTİYORUM

Kanseri yendikten sonra hayallerini anlatan Çiçek, "Burada tedavi gören çocukların yanına gelip moral konuşmaları yapmak istiyorum. Bağışlarda bulunmak istiyorum. Buradaki çocuklara yardım etmek istiyorum. Bir de oyuncu olmak istiyorum" dedi.

Bağış çağrısında bulunan Selin İlkay Çiçek, "Burada birçok hasta çocuk var ve herhangi bir bağış bir çocuğun hayatını değiştirebilir. O yüzden mümkün olduğunca herhangi bir bağış yapmanız çok güzel olacaktır" ifadesini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-11-21 10:24:29



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