Hafif ticari araç otomobile ve elektrik direğine çarptı; 1 ölü, 3 yaralı

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Muratpaşa hafif ticari araç önce otomobile, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı'nda meydana geldi. Çocuğunu almak için kayınvalidesine giden Hayrullah Koca'nın (29) kullandığı 07 BCU 301 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önce Rasim Kahraman (60) ve Kadriye Kahraman'ın (54) bulunduğu 07 FS 448 plakalı otomobile çarptı, ardından tramvay yoluna geçerek elektrik direğine çarpıp durdu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Hayrullah Koca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Koca'nın yanındaki Muzaffer Sayar (21), ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan Rasim ile Kadriye Kahraman ise kendi araçlarıyla hastaneye gitti. Hayrullah Koca'nın cansız bedeni, inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-11-27 11:11:37



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