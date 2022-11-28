Rus sanatçı plastik heykelleriyle ekosisteme dikkati çekiyor



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yaşayan Rus asıllı geri dönüşüm sanatçısı Güzel Amirova (46), çöp poşetinden plastik şişeye, gazoz kapağından plastik klipslere kadar birçok farklı materyali kullanarak yaptığı heykellerle çevreye ve ekosisteme dikkat çekmeye çalışıyor. Amirova'nın 'Perseus' adlı son çalışması, denizlerin plastik atıklarla kirletilmesini konu alıyor.

Rus asıllı sanatçı Güzel Amirova, plastik atıklardan yaptığı heykelleriyle ilgi görüyor. İrili ufaklı yüzlerce heykeli bulunan Amirova, heykellerinde yapıştırıcı, zımba ve çivi gibi hiçbir yardımcı madde kullanmıyor. Sadece plastik şişeleri eğip bükebilmek adına mum ateşinden yararlanan geri dönüşüm sanatçısı Amirova'nın son yaptığı heykel 'Perseus' ise denizlerin ve okyanusların plastiklerle kirletilmesine odaklanarak, sosyal mesaj içeriyor. Yunan mitolojisinde Medusa'yı öldürmesi için görevlendirilen ve görevini tamamladıktan sonra Medusa'nın kestiği kafasını tutup havaya kaldırarak heykelleştirilen Perseus, sanatçı Amirova'nın eserinde ise elinde kılıç, etrafında plastik atıklarla savaşırken yer aldı.

`PLASTİK ATIKLAR DOĞAYA BÜYÜK ZARAR VERİYOR´

Plastik atıkların doğaya ağır zarar verdiğini belirten Güzel Amirova, "Denizde, karada her yerde plastik atıkları görüyoruz. Yaptığım heykellerle çevre felaketine biraz da olsa dikkati çekebiliyorsam ne mutlu bana. Bir plastiği sokağa atmak yerine farklı şekillerde geri dönüştürüp değerlendirebilirsiniz" dedi.

Perseus heykelini yapmasındaki amacı anlatan Amirova, "Perseus bu defa Medusa ile değil, denizlerdeki plastik çöplerle savaşıyor. Elindeki kılıç, plastik atıklara açtığı savaşı ifade ediyor. Perseus heykelinde yapıştırıcı, çivi ve zımba gibi hiçbir yardımcı ürün kullanmadım. Tamamen sıkıştırma ve sarma tekniğiyle yapılmış bir heykel" diye konuştu.

Geri dönüşüm heykellerini yaparken dikkat ettiği en önemli ayrıntının yapıştırıcı, çivi, zımba gibi dış materyaller kullanmaması olduğunu kaydeden Güzel Amirova, "Bir geri dönüşüm sanatçısı olarak çevreye zarar veren materyalleri sanat ile birleştirip değerlendirmeye gayret ediyorum. Benim sanatımda ekolojiye, çevreye dikkati çekerek zararlı çöplerden bir şekilde yararlanma yolu var. Bu nedenle çöpü kendiyle bütünleştirerek sanata çeviriyorum. Yapıştırıcı yok, çivi yok, zımba yok" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-11-28 09:49:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.