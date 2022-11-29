El koyulan albino piton yeni yuvasında



İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'ye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilip, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince el koyulan albino piton, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi. Kontrolden geçirilen piton, karantina sonrası sürüngen evinde yaşayacak.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulduğu tespit edilen ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince el koyularak Antalya Doğal Yaşam Parkı'na getirilen albino piton, sağlık kontrolünden geçirilip, karantinaya alındı. Bir süre gözetim altında tutulması planlanan albino piton, diğer sürüngenlerle birlikte sürüngen evinde yaşayacak. Kontrolleri yapılan pitonun iyi olduğu belirtildi. Pitonun yanı sıra hayvanat bahçesinde doğan Mısır yılanı ile deri değiştirme aşamasındaki boğa yılanının da rutin kontrolleri yapıldı. Derileri nemlendirici sıvılarla nemlendirilen yılanlara, ağız yoluyla vitamin de verildi. Kilo ve boy kontrolünün ardından yılanlar, yaşam alanlarına götürüldü.

BÜTÜN TÜRLERE RUTİN KONTROL

Albino pitona Tarım ve Orman Bakanlığı'nın el koyduğunu belirten Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Aygül Arsun, "Veteriner hekimlerimiz ilk sağlık kontrollerini yapıyor. Burada bütün türlere rutin sağlık kontrolleri ile taramaları yapıyoruz. Günlük kontrol, aylık ve 3 aylık kontrollerimiz var. Bütün hayvanlarımız bu işlemlere ve taramalara giriyor. Hayvanlarımızın güvenliği ve sağlığı bizim için çok önemli. Burada doğmuş Mısır yılanımızın da rutin kontrolü ve gelişimi yakından takip ediliyor. Boyları ölçülüyor, kilolarına bakılıyor. Gerekli gördüklerimize vitamin ve ilaç takviyeleri veriliyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-11-29 09:52:55



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