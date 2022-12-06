Antalya'da podyuma çıkacak Cindy Kimberly'den 'Merhaba Türkiye' paylaşımı

ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma baş manken olarak çıkacak İspanyol model Cindy Kimberly, sosyal medya hesabından 'Merhaba Türkiye' mesajı paylaştı.
Adriana Lima, Miranda Kerr, Kendall Jenner, Irina Shayk ve Paris Hilton gibi dünyaca ünlü isimleri defilelerinde yürüten Dosso Dossi Fashion Show, 20'nci yılında yine ünlü bir ismi ağırlayacak. İspanyol asıllı 1998 Hollanda doğumlu model Cindy Kimberly, Antalya'da Nest Convention Center'da 16 Aralık'ta düzenlenecek defilede baş manken olarak podyuma çıkacak.
Cindy Kimberly, sosyal medya hesabından 'Merhaba Türkiye' mesajı paylaştı. Instagram hesabında 7 milyon takipçisi bulunan ünlü model, "Hepinizi Dosso Dossi Fashion Show'un 20'nci yıl dönümünde Antalya'da göreceğim için mutluyum. Hepinizi seviyorum" dedi. Kimberly'nin mesajı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Antalya'da Nest Convention Center'da 1419 Aralık tarihlerinde düzenlenecek etkinlik kapsamında Anfaş Expo Center'daki konserlerde ise Mr. Dosso Dossi, Sergey Lazarev, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş sahne alacak. (DHA)DHA-Magazin Türkiye-Antalya ANTALYA
2022-12-06 11:05:01
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