Demre'nin tanıtımında 'Aziz Nikolaos' vurgusu



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, dünyada 'Noel Baba' olarak tanınan Aziz Nikolaos'un, Demre'nin bir değeri olduğunu söyledi. Yurt dışındaki turizm fuarlarına katıldıklarını belirten Başkan Kocakaya, "Belediye olarak tanıtımlarımızda daha fazla insanın Aziz Nikolaos'un yardımsever kişiliğini tanıması, yaşadığı yerleri görmesi için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Dünyada 'Noel Baba' olarak tanınan Aziz Nikolaos, ölümünün 1679'uncu yıl dönümünde, Antalya'nın Demre ilçesindeki mezarının bulunduğu Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde ayinle anıldı. Her yıl düzenlenen ayin ve Aziz Nikolaos ile ilgili açıklamada bulunan Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, ilçenin çok önemli ve özel bir yer olduğunu dile getirdi.

Aziz Nikolaos'un İsa'dan sonra 3'üncü yüzyılın 2'nci çeyreğinde Patara'da doğduğunu, hayatının büyük bölümünü Demre'de geçirdiğini kaydeden Kocakaya, "Piskoposluk yapıyor. Etrafında da çok sevilen, saygın bir kişiliği var. İnsanlara çok yardım ediyor, çocukları çok seviyor ve onlara yardım ederek 'Aziz' ismini daha sonra alıyor. Demre'de, aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki denizcilerin koruyucusu olarak kabul ediliyor. Onun ikonaları gemilere asılıyor ki, koruyucu olsun diye. Hatta gemiciler arasında 'Dümenini Aziz Nikolaos tutsun' diye de bir terim oluşuyor o dönem. Bu kadar önemli bir kişi. Hayatını insanlığa, iyiliğe, güzelliğe ve yardımseverliğe adamış bir insan" diye konuştu.

'DEMRE'NİN ÇOK BÜYÜK BİR DEĞERİ'

Demre'de adına inşa edilen kilisenin tarihi sürecinden bahseden Kocakaya, "Aziz Nikolaos, çok önemli, dünyada önemli bir değer. Kemiklerinin bir kısmı buradan çıkartılıp Bari'ye götürülmüş. Napoli'de, Almanya Freiburg'da da çok önemli. Aziz Nikolaos'un yaşadığı yer, aslında hiç kar görmemiş bir Akdeniz kıyısı. Ama kuzeyde Ren geyiklerinin çektiği bir Noel Baba mizansen edilmiş. Ama öz itibarıyla Aziz Nikolaos Demre'de yaşamış, iyiliğini, güzelliğini, yardımseverliğini bütün insanlığa tanıtmış ve dünyada artık yardımsever kişiliği ve aziz olarak tanınan bir kişi. Demre'nin çok büyük bir değeri" dedi.

1,6 TRİLYON DOLARLIK MARKA DEĞERİ

Bağımsız bir kurul tarafından yapılan araştırmaya göre Aziz Nikolaos'un marka değerinin 1,6 trilyon dolarla dünyada ilk sırada olduğunu aktaran Başkan Kocakaya, "Demre bu noktada, Aziz Nikolaos'un yaşadığı, doğduğu, doyduğu memleket olarak da çok önemli. Bugün de Ortodokslar için bir hac merkezi konumuna gelmiş durumda. Likya İmparatorluğu'nda önemli bir din merkezi olan Myra'da hayatını geçirdi. Ortodokslar için çok kutsal ve ciddi bir ilgi alanı. Pandemi çok etkiledi, 800 bine yaklaşan ziyaretçi vardı, tekrar toparlamaya başladı ama daha fazlasını hak ediyor Demre. Belediye olarak tanıtımlarımızda daha fazla insanın Aziz Nikolaos'un yardımsever kişiliğini tanıması, yaşadığı yerleri görmesi için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

MEZARI VE AYAK İZLERİ GÜNDEM OLDU

Aziz Nikolaos'un Demre'deki kilisesinde 1850'de Rusların onarımında yarım bıraktığı sanılan kubbedeki üst açıklığın, Hz. İsa'nın kabrinin olduğu ve göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariyle aynı olduğuna ilişkin DHA'nın haberi, dünya basınında geniş yankı bulmuştu. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'un Demre'deki kilisesinde 1850'de Rusların, onarımda yarım bıraktığı sanılan kubbedeki üst açıklığının, Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği ve göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariyle aynı olduğunu belirlemişti. Bu açıklığın bilinçli bırakıldığını aktaran Kurul Başkanı Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Eravşar, Aziz Nikolaos'un mezarının tam yeriyle ilgili olarak; kazılarda Aziz Nikolaos'un ayak bastığı zemin döşemelerle mezarın olduğu belirlenen yerin üstünde Hz. İsa'nın freskinin ortaya çıkarıldığını ve ayak bastığı zemin, mezar yerine ilişkin bulguların bugüne kadarki önemli keşif ve bulgular arasında olduğunu dile getirmişti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-12-07 09:49:25



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