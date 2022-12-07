Gaziantep FK, günü çift antrenmanla tamamladı 

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İbrahim ALİOĞLU Ali DANAŞ / ANTALYA, (DHA) Gaziantep FK, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını Antalya´nın Belek turizm merkezinde sürdürüyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Orta sahada süren pas oyununun ardından kırmızı siyahlılar taktik antrenman gerçekleştirdi.

SAGAL TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Sol ayak bileği bağlarında 2´nci derece yırtık tespit edilen Angelo Sagal ise takımdan ayrı çalıştı.

Gaziantep FK hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

Saga´ın bireysel çalışması

Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya İbrahim ALİOĞLU Ali DANAŞ

2022-12-07 17:42:40



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