Telefonu evde unutan oğluna ulaşamayınca ekipleri alarma geçirdi

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da oğlu Hasan Tercan'a (36) cep telefonu ile ulaşamayan baba Mehmet Tercan, 112'yi aradı. Açık pencereden eve giren itfaiye ekibi oğul Tercan'ın dışarı çıkarken telefonunu evde unuttuğunu belirledi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 753 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Baba Mehmet Tercan, oğlu Hasan Tercan'a telefonla ulaşamayınca yaşadığı adrese gelerek evde olup olmadığını kontrol etti. Burada oğlunu bir daha arayan Tercan, telefon sesinin Hasan Tercan'ın evinden geldiğini ancak yanıt verilmediğini duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla evin olduğu adrese, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekibi, açık pencereden merdivenle 2'nci kattaki daireye girdi. Ekipler evde kimsenin olmadığını, telefonun ise yatak odasında bulunduğunu belirledi. Yapılan kontrolün ardından ekipler normale dönerken, Hasan Tercan'ın dışarı çıktığı, telefonunu ise evde unuttuğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-01-01 17:43:07



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