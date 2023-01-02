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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'ye Antalya'da coşkulu karşılama

DHA

Fenerbahçe'ye Antalya'da coşkulu karşılama


Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 17´nci haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı için geldiği Antalya´da coşkuyla karşılandı.
Süper Lig´de 16 hafta sonunda 32 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, ligin 17´nci haftasında deplasmanda oynayacağı mücadele için kente geldi. Antalya Havalimanı'na Fenerbahçe kafilesinin gelmesinden yaklaşık yarım saat önce taraftarlar, iç hatlar gelen yolcu kapısında bir araya geldi. Tezahüratlarla takımın gelişini bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, kafilenin havalimanından çıkışı ile büyük coşku yaşadı. Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi ve Jesus´a çiçek verdi. Taraftarlar otobüse giden futbolcularla da fotoğraf çektirdi.
OTEL ÖNÜNDE MEŞALE ŞOV
Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını, konaklayacağı otel önünde de yalnız bırakmadı. Taraftarlar burada da meşaleler yakarak ışık şovları yaptı ve Antalyaspor maçı öncesi takımlarına destek verdi.
KAMP KADROSU
Fenerbahçe´nin Antalyaspor maçı kamp kadrosunda, "Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi" yer aldı.
3 İSİM KADRODA YOK
Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kamp kadrosunda Joao Pedro, Luan Peres ve saha çalışmalarına başlayan ancak riske atılmayan Enner Valencia yer almazken; Arda Güler ise kadroda kendine yer buldu.
Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu´nda yarın saat 20.00´da oynanacak mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam´ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Fenerbahçe taraftarları detay
-Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus detay
-Fenerbahçeli futbolcular detay
-Taraftarların otel önünde takımı karşılaması detay
-Genel detaylarHABER: Adem AKALAN KAMERA: Burak YALMAN/ANTALYA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2023-01-02 19:36:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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