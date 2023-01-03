Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ardından



Nuri Şahin: VAR kayıtlarını dinlesem bile puan vermeyecekler

Jorge Jesus: Hakemlerle ilgili şikayet etmesi gereken bir taraf varsa o Fenerbahçe olmalıydı

Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Nuri Şahin, attıkları ikinci goldeki iptal kararını kamuoyunun takdirine bırakmak istediğini söylerken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise hakemlerle ilgili şikayet etmesi gereken bir taraf varsa o Fenerbahçe'nin olması gerektiğini dile getirdi.

Çok zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını ifade eden Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, "Oyun anlayışımızdan çıktık. Sahamızın durumu belli. Rakibimizin oyun sistemi belli. Sistemde biraz değişikliğe gittik. Önde basmak istedik. İlk yarıda başarılı olduk. İkinci yarıda 15 dakika Fenerbahçe baskı yaptı, çıkamadık yorulduk. Maçtan kopmadık. 90'ıncı dakikada attığımız golde hepimizin gördüğü gibi ofsayt kararı verildi. Kararı kamuoyunun takdirine bırakmak istiyorum" dedi.

"VAR KAYITLARINI DİNLESEM BİLE PUAN VERMEYECEKLER"

VAR kayıtlarını dinlemek isteyip istemeyeceği ile ilgili gelen soruya Şahin, "Dinlemek ya da dinlememek... Onun kararını verecek insan değilim. Ben takımın başındaki hocayım. Elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Gerisi benim elimde değil. Dinlesem bile puan vermeyecekler. O kamuoyunun takdiri. O konulara değinmek istemiyorum, üzgünüm. Bu maçın hakkı bu değildi. Yolumuza devam edeceğiz" diye cevap verdi.

"RİTİM YAKALAMA KONUSUNDA ZORLANIYORUZ"

Yolun zor olduğunu bildiklerini dile getiren Nuri Şahin, "Türkiye'deki ligde şartlar ortada. Biz de bu sıkıntıyı çekiyoruz. Oyuncularım. ben, kulüp başkanımız... Ben takımımın mücadelesinden açıkçası gayet memnun kaldım bugün. Sakatlıklarımız var. Onlar elimizi biraz daraltıyor değişiklik anlamında. Ritim yakalama anlamında zorlanıyoruz. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı ama yetmedi" diye konuştu.

"HAKEMLER HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Hakemler hakkında konuşmak istemediğini belirten Şahin, "Antalyaspor'un hakkını savunurum. İnanın bana şuanda puan gelmeyecek geri. Gelmesi imkansız. O konu hakkında konuşmak istemiyorum açıkçası. Bazı şeyleri normal olup olmadığını ben de bazen sorguluyorum açıkçası" dedi.

Luyindama'nın hastalığından dolayı kadroda olmadığını söyleyen Şahin, "Luyindama, ilk kadroda olmadığı günlerde teknik kararımdı. Şimdi hasta. 3-4 gündür de idmana çıkmadı. O yüzden bugün kadroda değil" dedi.

JESUS: HAKEMLERLE İLGİLİ ŞİKAYET ETMESİ GEREKEN BİR TARAF VARSA O FENERBAHÇE OLMALIYDI

Saha zeminin iyi olmadığını kaydeden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bu sahalarda oynamanın utanç verici olduğunu kaydetti. Jesus, "Maçtan önce de öngördüğümüz gibi zor bir maç oldu. Antalyaspor organize bir takım. Bence harika oyuncuları var. Bize ilk yarıda zorluklar yarattılar. İkinci yarıda oyunumuzu daha yukarı çekmemiz gerekti. Saha şartlarına adapte olamadık. Bu saha şartlarında futbol oynaması zor. Futbol için elverişli saha şartları yoktu. İki takımı olumsuz etkiledi. Onların da teknik anlamda iyi oyuncuları var. Bu saha şartları utanç verici. Böyle sahada oynanmasına gerek yok. Galip ayrılmayı bildik. Tartışmalı pozisyonlar vardı. 3-1'i yakaladığımız pozisyonda neden golümüzün iptal edildiğini anlamadım. Penaltı zaten penaltıydı. Antalyaspor'un son dakika attığı golde rakip forvet ofsayttaydı. Golün hemen öncesinde Osayi-Samuel'i blokluyordu. Hakemin verdiği iyi bir karardı. Hakemlerle ilgili şikayet etmesi gereken bir taraf varsa o Fenerbahçe olmalıydı. 3-1 olsaydı maçı zaten orada bitirecektik" dedi.

"BENİM İÇİN ÖZEL MAÇ YOK"

Galatasaray maçıyla ilgili gelen soruya Jorge jesus, "Benim için diğer bütün maçlar gibi bir maç. 3 puan değerinde. Galatasaray ezeli rakibimiz, saygı duyuyorum ama bugün oynadığımız Antalyaspor'a da saygı duyuyorum. Benim için özel maç yok, Real Madrid'e, Barselona'ya karşı da oynadım. Her maça 3 puan gözüyle bakıyorum. O maç da 3 puan değerinde. O maçtan 3 puan almak istiyoruz" diye cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Nuri Şahin'in açıklamaları

Jorge Jesus'un açıklamaları

HABER: Adem AKALAN KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2023-01-03 23:18:50



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