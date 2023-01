Sel mağduru çiftçi, yeniden üretime hazırlanıyor

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 12 Aralık gecesi yaşanan sel felaketinin ardından hızla toparlanan çiftçiler, yeniden üretime hazırlanıyor.

Kumluca ve Finike'de 11 Aralık günü akşam saatlerinde başlayıp, sabaha kadar devam eden yağmur, iki ilçede de hayatı felç etti. Kumluca'da Salur, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezinden geçen Gavur Çayı ile 3 dere taştı. Sokak ve caddeler göle döndü, park halindeki otomobiller, sel sularına kapılıp, sürüklendi. Örtü altı üretim merkezi Kumluca'da yüzlerce sera ile çok sayıda binanın birinci katı ve müstakil evleri su bastı. Sel felaketinden 497 araç, yaklaşık 100 konut ile 920 iş yeri hasar gördü. Kumluca'da 16 mahallede 21 bin dekardaki örtü altı üretim alanının 12 bin dekarı selden etkilendi. Salur bölgesinde 6 arı yetiştiricisine ait bin arı kovanı selde zarar gördü. Hacıveliler'de 3 çiftçiye ait 38 küçükbaş hayvan telef oldu. İlçede yaklaşık 3 bin çiftçinin serasında zarar ortaya çıktı.

Sel felaketi sonrasında bölgeye yağmur yağmaması ve havanın sürekli güneşli geçmesini fırsat bilen çiftçiler, seralarının kuruması ve yeniden üretime geçebilmek için çalışma başlattı. Devletin verdiği yardımlarla seralarını hazırlayan çiftçiler yeniden üretim için fidanlarını toprakla buluşturmaya başladı.

`TOPRAĞI TAVLANDIRIP ÜRETİME GEÇMEMİZ GEREKİYOR´

Cumhurbaşkanına ve devlet yetkililerine teşekkür eden üretici İbrahim Aksel (44), "2 gün seraların içinde sel suları bekledi. Bu nedenle seraların içi çamur oldu, salatalık fidanlarımız bozuldu. Zaten fidanların yarısını sel kökünden söktü götürdü. Biz de seralarımızın içini temizledik. Bir ayda ancak toprak kurudu. Çünkü 1 metre sel suyu 2 gün seranın içinde beklemişti. Biraz çapaladık. Çapaladıktan sonra toprak kurudu. Bir an önce seralarımızdaki toprağı tavlandırıp üretime geçmemiz gerekiyor. Çünkü borcumuzu ödememiz, rızkımızı temin etmemiz gerekiyor. Pazartesi günü dikim yapacağız" dedi.

`ZAMAN KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK´

Üretici Refik Nacakvı (55), "Seralarımız çabuk tavlansın, kurusun diye çapaladık. Tavlandıktan sonra kabağı söktük. Dışarı attık. Fidan bulmak beklediğimden çabuk oldu. Bir taraftan çapalıyoruz, bir taraftan sürüyoruz. 2 günde bir toprağı sürüyoruz. Bir ay sonra dikim yapmak demek, riskin daha fazla olması demek. Zaman kaybetme lüksümüz yok. Tabi devletimizin verdiği de yaraya merhem oldu. Her şeye rağmen temizledik, dikim yaptık. Havalar güneşli geçti. Yağmurlu olsa dikim yapamazdık" ifadelerini kullandı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise "Çiftçilerimiz çamur da olsa hızlı bir şekilde toprağın içine girdi. Şu an tavlanma arifesinde. İnşallah çiftçimiz pazartesi günü dikimini yapacağını söylüyor. Ayın 10'unda dikecek inşallah. Mart ayının sonunda, nisan ayının başında üretime yeniden katkı sağlayacak. Devletimizin tüm bakanları bizleri yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanımız bizleri yarın ziyaret edecek. İnşallah müjdeli haberlerini bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2023-01-06 16:58:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.