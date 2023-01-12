Antalya'da metrekareye 173 kilo yağmur, hızı 122 kilometreye ulaşan fırtına (4)



FIRTINA ÇİLEK SERALARINI VURDU

Antalya'da hızı 122 kilometreye ulaşan fırtına ile birlikte Aksu ilçesindeki çilek seraları zarar gördü. İçinde tonlarca çilek olan seralar, fırtınanın etkisi ile yerinden söküldü. Plastikleri parçalanan, demir korkulukları eğrilen seralar, kullanılmaz hale geldi. Bazı cam seraların da camları kırıldı. 16 dönüm çilek serasının sahibi Mahsun Erüs, "Gece saatlerinde şiddetini artırdı. Ev dahi sallanıyordu. Korkudan dışarı çıkamadık. Sabah baktığımızda ise seraların yerinden söküldüğünü gördüm. Seraları bırakın, plastiklerini demirleri bile yok. Tamamen uçup gitmiş" dedi. Çilek üreticisi Metin Erüs ise "Bu seraların parçalanması, tüm ürünün yok olması demek. Yüzlerce ton çileğimiz tamamen yok oldu" dedi.

50 KİŞİLİK EKİP RÖGAR MESAİSİNDE

Kent merkezinde hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına ağaçlarının dallarını, yapraklarını koparıp cadde ve sokaklara savururken, Muratpaşa Belediyesi ekipleri de yağmur suyunu toplayan kanalların açık kalması çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 50 kişilik ekip, bir yandan ağaç yaprakları ve dallarla tıkanan rögarları açarken, diğer yandan rögarların kapanmaması için cadde ve sokakları temizliyor.

KORKUTELİ'DE KAR YAĞIŞI

Korkuteli ilçe merkezi ve yayla mahallelerinde sağanak sonrası kar yağışı etkisini gösterdi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 8, yükseklerde 20 santimetreyi aştı. Kar yağışı hem yayalara hem de araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Esnaf iş yerlerinin önlerini temizlerken, çocuklar ise yollarda kar topu oynadı.

Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, "Özlenen bereketin yağmasıyla çiftçimizin yüzünü güldü. Yaz ve sonbaharın ilk aylarında beklediği yağışı göremeyen çiftçiler, son günlerdeki yağışlar ile rahat bir nefes aldı. Yağışlar inşallah bundan sonra da devam eder. Ekimi yapılan hububatın suya ihtiyacı olduğu bu günlerde yağışlar çiftçiye ilaç gibi geldi" dedi. (DHA)Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

2023-01-12 14:38:31



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