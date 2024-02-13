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        Antalya'yı sağanak vurdu; 5 ilçede okullar tatil (8)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 17:31 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:35
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        Antalya'yı sağanak vurdu; 5 ilçede okullar tatil (8)
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        ÇOKSAYIDA ARAÇ SU İÇERİSİNDE

        Antalya'da en çok yağışın düştüğü Kepez ilçesindeki ara sokaklarda, sağanağın etkileri görüldü. Düdenbaşı Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde yağmurun ardından su birikintileri oluştu. Eğlence merkezinin etrafındaki caddelerde, su içerisinde kalan araçlar olduğu görüldü. Bu araçların bazılarının camlarının ve kapılarının açık olduğu görüntülere yansıdı.

        BİRİ KÖPEĞİNİ GEZDİRDİ, BİRİ KOŞTU 

        Konyaaltı Sahili'nde şiddetli ve yoğun yağışa rağmen Deniz Züral, köpeği 'Heidi'yi sahilde gezintiye çıkardı. Züral, köpeğini yağmurdan korumak için zaman zaman kucağına alıp, montuna sardı. Deniz Züral, "Çok yağmur yağdı ve her taraf sel oldu. Köpeğimin tuvaleti geldi, evin içinde yapmadığı için mecburen dışarı çıkardım. Çok ıslandık ama montumla korumaya çalışıyorum" dedi. Bir başka vatandaş ise yoğun yağmura aldırış etmeden sahil bandı üzerinde koşu yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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