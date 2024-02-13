Alanya'da kafası konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

Alanya Belediyesi temizlik işleri personelleri, Obaalacami Mahallesi'nde çöp konteyneri içerisinde bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını fark etti.

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