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        Alanya'da kafası konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi belediye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 17:03 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:03
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        Alanya'da kafası konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi belediye ekipleri kurtardı.

        Alanya Belediyesi temizlik işleri personelleri, Obaalacami Mahallesi'nde çöp konteyneri içerisinde bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını fark etti.

        Ekiplerce konteynerden alınan kedinin kafası sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        Kedi, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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