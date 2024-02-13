Alanya'da kafası konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi belediye ekipleri kurtardı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi belediye ekipleri kurtardı.
Alanya Belediyesi temizlik işleri personelleri, Obaalacami Mahallesi'nde çöp konteyneri içerisinde bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını fark etti.
Ekiplerce konteynerden alınan kedinin kafası sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Kedi, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
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