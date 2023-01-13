Saklıkent'te gecikmeli 'kar' sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saklıkent'te gecikmeli 'kar' sevinci

DHA

Saklıkent'te gecikmeli 'kar' sevinci


İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA kent merkezine 37 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı, 1 ay gecikmeli yağdı. Zirvede kar kalınlığı, 1 metreyi geçti.
Antalya'nın 2 bin 500 rakımlı Beydağları yamaçlarındaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı, önceki yıllara göre, 1 ay geç yağdı. Kenti hafta başından bu yana etkisi altına alan fırtına ve sağanakla birlikte zirveye kar düştü. Zirvede kar kalınlığı ise 1 metreyi aştı.
Saklıkent Kayak Merkezi işletmecisi Cuma Özaydın, sosyal medya hesabından "Zirve beyaza büründü. Artık kayak yapma zamanı" mesajıyla sezonu açtıklarını duyurdu. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaşacağını tahmin ettiklerini belirten Özaydın, "Aralık ayının ilk haftası beklediğimiz kar yağışı ocak ayında geldi. Sezonu birkaç hafta gecikmeli açıyoruz. Antalyalılar bu kış zirvede kış sporlarının tadını doyasıya çıkaracak" dedi. 
Kayak hocası Taner Döşkaya ise "Saklıkent'te kar 1 metreyi geçti. Yağış nedeniyle pistlerde sıkıştırma işlemi yapamıyoruz. İş makineleri yağış durur durmaz pistleri sıkıştırarak kayak ve snowboard yapmaya elverişle hale getirecek" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2023-01-13 09:41:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya´da yabancıların 'aile mezarlığı' ilgisi
YEREL HABERLER Antalya´da yabancıların 'aile mezarlığı' ilgisi
Ameliyat için biriktirdikleri para, yangında yandı
YEREL HABERLER Ameliyat için biriktirdikleri para, yangında yandı
Antalyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Antalyaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını ...
Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne kiralanan Erkan Eyibil'e başarılar diledi
YEREL HABERLER Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne kiralanan Erkan ...
Antalya'nın Elmalı ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yarın eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Antalya'nın Elmalı ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle ...
GÜNCELLEME - Antalya'da hortum ve dolu seralara zarar verdi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya'da hortum ve dolu seralara zarar ...
Alanyaspor-Galatasaray kupa maçının biletleri satışa çıkarıldı
YEREL HABERLER Alanyaspor-Galatasaray kupa maçının biletleri satışa ...
Stajyeri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan yazı işleri müdürüne tahliye
YEREL HABERLER Stajyeri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan yazı ...
(Görüntülü) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ORGAN NAKLİNDE MARKA OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ORGAN NAKLİNDE MARKA ...
Antalya'da hortum ve dolu seralara zarar verdi
YEREL HABERLER Antalya'da hortum ve dolu seralara zarar verdi
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA FIRTINA ANI GUVENLIK KAMERASINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA FIRTINA ANI GUVENLIK ...
(Görüntülü) FIRTINA ÇİLEK SERALARINI YERİNDEN SÖKTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) FIRTINA ÇİLEK SERALARINI YERİNDEN SÖKTÜ
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar nedeniyle eğitime ...
GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına ...
ASKON KGF desteklerinden memnun
YEREL HABERLER ASKON KGF desteklerinden memnun
Antalya'da metrekareye 173 kilo yağmur, hızı 122 kilometreye ulaşan fırtına (5)
YEREL HABERLER Antalya'da metrekareye 173 kilo yağmur, hızı 122 ...
Antalya'da metrekareye 173 kilo yağmur, hızı 122 kilometreye ulaşan fırtına (4)
YEREL HABERLER Antalya'da metrekareye 173 kilo yağmur, hızı 122 ...
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
YEREL HABERLER Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Alanya'da bahçeye devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Alanya'da bahçeye devrilen otomobildeki 5 kişi ...
Antalyaspor, Hull City'den Doğukan Sinik’i kiralık olarak kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Hull City'den Doğukan Sinik’i kiralık ...
(Görüntülü)ANTALYA KUNDU&#039;DA HORTUM, İŞYERLERİNE ZARAR VERDİ O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)ANTALYA KUNDU'DA HORTUM, İŞYERLERİNE ...
Antalya'da hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan ...
Antalya'da metrekareye 173 kilo yağmur, hızı 122 kilometreye ulaşan fırtına (3)
YEREL HABERLER Antalya'da metrekareye 173 kilo yağmur, hızı 122 ...
(Görüntülü)DEVAM EDEN YAĞIŞ NEDENİYLE NARENCİYE BAHÇELERİ SU ALTINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEVAM EDEN YAĞIŞ NEDENİYLE NARENCİYE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.