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Antalyaspor'da hedef Giresunspor karşısında kazanmak

DHA

Antalyaspor'da hedef Giresunspor karşısında kazanmak


Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor, sahasında konuk edeceği GZT Giresunspor'u yenerek ligde 5 hafta sonra galibiyet hedefliyor. Kırmızı beyazlılarda Ghacha, Ndao ve adı birçok takımın transfer listesinde yer alan ABD'li forvet Haji Wright sakatlığı dolayısıyla zorlu maçta forma giyemeyecek.
Süper Lig'de son 4 maçında 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak kötü gidişatı sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, ligin 19'uncu haftasında sahasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bugün saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Antalyaspor ile Giresunspor toplamda 12 kez birbirlerine rakip olurken, iki takım ilk kez 1977-1978 sezonunda karşılaştı. Toplamda 13'üncü kez karşılaşacak iki takım daha önce 2'nci Lig'de 2, Spor Toto 1'inci Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda 3, Süper Lig'de 2 ve 1 kez de hazırlık maçında rakip oldu. Oynanan 12 maçta Akdeniz temsilcisi Antalyaspor 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Antalya'da oynanan 7 maçta Antalyaspor'un rakibine karşı yenilgisi bulunmazken; bu maçlarda 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Antalyaspor, Antalya'da oynanan maçlarda rakibine 16 gol atma başarısı yakalarken; kalesinde ise 8 gole engel olamadı.
3 SAKAT, 2 SINIRDA
Antalyaspor'da zorlu Giresunspor maçı öncesi Ghacha, Alassane Ndao ve takımın en golcü oyuncusu olan ve ismi birçok takımın transfer listesinde yer alan ABD'li Haji Wright sakatlıkları dolayısıyla takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Luyindama ile ilgili son kararı ise futbol sorumlusu Nuri Şahin verecek. Kırmızı beyazlılarda Fedor Kudryashov ve Soner Aydoğdu ise kart sınırında bulunurken; kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda Galatasaray ile oynanacak maçta forma giyemeycek.
DOĞUKAN SİNİK İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Sezon başında İngiltere Championship takımlarından Hull City'e yaklaşık 4 milyon Euro'ya satılan ve kiralık olarak takıma tekrar kazandırılan Doğukan Sinik takımıyla ilk antrenmana çıktı. Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermesi halinde Doğukan Sinik, Giresunspor maçında sahaya çıkacak.
Fraport TAV Antalyaspor ile Giresunspor arasında cumartesi günü saat 13.30'da Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadelede, Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nın yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ile Serkan Ok yapacak.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2023-01-13 10:51:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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