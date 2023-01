Su basan evlere iş makinesiyle ekmek servisi

Bülent TATOĞULLARIİbrahim LALELİSemih ERSÖZLER-Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ÜÇ gündür sağanak ve fırtınayla mücadele eden Antalya'ya, son 24 saatte 193 kilogram yağış düştü. Döşemealtı ilçesi Yeni Mahalle'de su baskını nedeniyle evlerinden çıkamayanlara, iş makinesiyle ekmek servisi yapıldı.

Antalya'da 3 gündür etkili olan yağmur ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde cadde ve sokaklar göle dönünce trafik aksadı. Su altında kalan Döşemealtı ilçesi Yeni Mahalle'de ulaşım, iş makineleriyle sağlandı. Sular belediye ekipleri tarafından tahliye edilirken, mahallelinin ekmek gibi temel ihtiyaçları iş makineleri tarafından sağlandı.

Her yıl aynı sorunla karşılaştıklarını belirten Yasin Atik, "Bu bir doğal afet değil. Bu ihmalkarlık. Bu ihmalkarlığın karşısında ev sahipleri mağdur oluyor. Olay sonrası yetkililere ulaşmaya çalışıyoruz. Aramadığımız kurum kalmadı. Herkes 'bizim alanımız değil' diyor. Bize yalnızca ilçe belediyesi yardım etti. Onlar da geceden beri bize yardım etmeye çalıyor. Bölgedeki evler pahalı ama yaşadığımız durum acınası" dedi.

Aynı mahallede oturan Mustafa Tanır, "Burası iki yıldır aynı şekilde. İnşaat halindeyken de aynı sorunu yaşadık. Burayı 50 santim kadar mıcırla yükselttiler. Bulunduğumuz alan su görmüyor ama komşularımızın evi sular altında. Sabah evine gelen bir komşum uzaktan evini seyredip, gitti. Burada bir çalışma yapılması gerekiyor ancak yazın, şimdi değil" ifadelerini kullandı.

Bölgenin her yerinin su altında kaldığını söyleyen Ali Kurt ise "Burada insanlar, mağdur oluyor. İnsanlar her yıl kepçe ile kurtarılıyor. Bu yıl da aynı, hiçbir şey değişmiyor" diye konuştu.

SAHİL KAHVERENGİYE BOYANDI

Konyaaltı sahil şeridi ise düne göre daha sakin bir gün yaşadı. Fırtınanın düne göre etkisini azaltmasıyla sahile gelenler, selfie çekip, manzarayı fotoğrafladı. Su baskınlarıyla birlikte toprağın denize ulaşması sebebiyle sahil şeridinin bir bölümü kahverengiye boyandı. Yaz boyu insan akınına uğrayan sahil şeridi ise dedektörle değerli ziynet eşyası arayanlara kaldı. Bazı kişiler yağmur etkisini azaltınca sahil boyunca yürüyüş yaptı. Kentte su basan caddeler ise araç plakalarıyla doldu. Araçlardan düşen plakalar belirli yerlerde toplanarak, sahiplerinin gelip alması için sergilendi.

'AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRECEK'

Meteoroloji 4´üncü Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, hafta başından bu yana beklenen kuvvetli yağış için uyarılarda bulunduklarını söyledi. Beklenen kuvvetli yağışın Salı günü başladığını aktaran Latif Gültekin, "Önce kuvvetli rüzgar, ardından yağışla başlayan süreç bölgemizde etkisini devam ettiriyor. Kuvvetli yağışın, bugün yer yer kent merkezinde etkili olduktan sonra Antalya'nın batı ilçelerine doğru etkisini kaydırdığını söyleyebiliriz. Kent merkezinde çok kuvvetli yağışlar geride kaldı ama Kemer, Kumluca ve Finike'de kuvvetli yağışlar akşam geç saatlere kadar etkisini sürdürecek" dedi.

'1 AYLIK YAĞIŞ 2 GÜNDE DÜŞTÜ'

Yağışların sürekli devam ettiğini belirten Gültekin, "Son 24 saatte Kemer'de 193 kilogram, kent merkezinde 162 kilogram yağış düştü. Bunlar çok ciddi rakamlar. Son 3 günde ise kent merkezinde metrekareye 272 kilogram yağış düştü. Antalya'nın 93 yıllık ocak ayı ortalama yağış miktarı 210 kilogram. 272 kilogramlık yağış, ortalama yağışı aştı. 2 günde 1 aylık yağış rakamını geçti. Yağışlar uzun sürdü, dolayısıyla verimli bir yağış oldu. Antalya'da en son 16 Aralık'ta yağış kaydedilmişti. 25 günlük kurak, yağışsız bir periyottan sonra 10 Ocak'ta yağış başladı. 2023'ün kentteki ilk yağışı oldu" diye konuştu.

KAYAK MERKEZLERİNDE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

1200 metre üzerindeki yerler için kar yağışı uyarısında bulunduklarını da belirten Gültekin, "Kar yağışı özellikle kayak merkezlerinde etkili olmaya devam ediyor. Kar kalınlığı Saklıkent'te 94, Isparta Davraz'da 79, Salda Kayak Merkezi'nde 39 santimetre yüksekliğe ulaştı. Son tahminlerimize göre bugün kuvvetli yağış şehir merkezinde etkisini kaybetmeye başlıyor. Yarın batı ilçelerinde etkisini azaltarak devam edecek. Pazar günü de Kemer, Kumluca, Finike ve Kaş civarında hafif yağışlar devam ettikten sonra pazartesi günü bölgemizde yağışlar kesiliyor. Çarşamba günü yeniden bir yağışlı sistemin etkisine gireceğimizi söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARIİbrahim LALELİSemih ERSÖZLER Tolga YILDIRIM

2023-01-13



