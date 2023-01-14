Antalya´da yağmur ve fırtına yerini güneşli havaya bıraktı (2)

SİDE'DE SAHİL KEYFİ
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side turizm merkezinde, yağış ve fırtınanın ardından güneşli havayı fırsat bilenler, sahile akın etti. Bazı kişiler, sahile yakın parklarda çocuklarıyla oynadı, bazıları da sahil yolunda ve plajda yürüyüş yaptı. Sahilde güneşlenip, denize girenler olduğu da görüldü. Sahilde dolaşan Rusya uyruklunun ise dedektörle arama yapması dikkat çekti.
Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin Merkezi verilerine göre, Side'de hava sıcaklığı 18 derece, deniz suyu sıcaklığı 17 derece, nem ise yüzde 38 olarak ölçüldü.Mithat ABAKAN/ ANTALYA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN
2023-01-14 16:43:58
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