Yeni AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin oldu

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)AK Parti eski Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın yapılacak seçimlerde milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından il başkanlığına Ali Çetin atandı.
AK Parti eski Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, geçtiğimiz haftalarda milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti. Bunun üzerine İl Başkanlığı'nda teyemmüm oylaması yapılarak İl Başkanı adayları seçildi. Seçilen adaylar bugün Ankara´ya gitti. AK Parti Genel Merkez'deki görüşmeler sonucunda adaylar arasında yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Grup sözcüsü Ali Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın tensipleriyle yeni il başkanı olarak atandı. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2023-01-24 19:40:56
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