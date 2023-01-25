İlber Ortaylı: Adam Türk olmayana arazi satıyor, evinde oturamıyorsun, ev alamıyorsun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlber Ortaylı: Adam Türk olmayana arazi satıyor, evinde oturamıyorsun, ev alamıyorsun

DHA

İlber Ortaylı: Adam Türk olmayana arazi satıyor, evinde oturamıyorsun, ev alamıyorsun


ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi'nin etkinliğine katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, yabancılara mülk satışıyla ilgili eleştiride bulunarak "Adam oturuyor, arazi satıyor, ev satıyor Türk olmayana. Kimse sesini çıkarmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Evinde oturamıyorsun, ev alamıyorsun" dedi. 
Muratpaşa Belediyesi'nce '24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası' etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı, Antalyalılarla buluşturuldu. Cumhuriyet tarihinde gazete, dergi ve kitaplar ile Türkiye'de yayıncılık ve basın tarihinin konuşulduğu söyleşi, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Söyleşiye Antalyalılar, yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce kişi, söyleşiyi fuaye ve kültür merkezi önündeki parka kurulan LED ekranlardan da takip eti. Prof. Dr. Ortaylı, Türk basının 1990'lardan itibaren 20 yılda verdiği kayıpların geçmiş yıllara oranla fazla olduğunu belirterek, "Öldürülenler muhtevaca da hakikaten bu memleket için büyük bir kan kaybı olmuştur. Uğur Mumcu, bir yerde Türkiye'yi uyaran ve uyandıran bir insan. Bir sabah arabasına binerken evinin önünde şimdi Uğur Mumcu Caddesi olan yerin paralelindeki sokakta uçurdular. Kör bir terör tamamıyla ama bu olay bir başlangıçtı" diye konuştu. 
'TÜRK TOPLUMU İKMALE KALDI'
Türkiye'nin çok partili hayatın son 40 yılında iyi imtihan veremediğini söyleyen Prof. Dr. Ortaylı, "Bunu söylemek zorundayız. Bunu söylüyorum ama insan hayatında da toplum hayatında da böyle şeyler olur. Topallamalar çok olur. Ümit kırmanın gereği yok, akıllıca hareket etmek zorundasınız" dedi. 
Türkiye'de seçmen sorumsuzluğu olduğunu kaydeden Ortaylı, "80'lerde beliren beleşçi bir karakter tipi çıktı ortaya yani beleşe alışıyorsun. Nepotizme alışıyorsun. Şu veya bu şekilde iş buluyorsun, onun bunun hakkını yemeye alışıyorsun. Bunlar ahlak ama bir mekanizma bu ve buna göre bir basın doğuyor. Buna göre bir tırtıkçı yapılanma doğuyor. Buna göre bir akademik bünye doğuyor. Türk toplumu ikmale kaldı. Şimdi ikmalde nasıl düzenleyeceğiz, onu düşünün. Bazı şeyleri düzenleyemezsek vatandaş inisiyatifini ele alamazsak kendimizi ispat edemezsek göstermezsek basit mahalle içi, aile içi dedikoduların dışında daha çok sesini duyuracak bir topluma dönüşemezsen böyle" diye konuştu. 
Konuşmasında yabancılara mülk satışıyla ilgili eleştiride de bulunan Prof. Dr. Ortaylı, "Güzel bir Antalya var. 40 sene evvel böyleydi bu. 40 yılın içinde önce olur olmaz yere herifler bina yapıyor. Hiç kimse de 'Bu herif bu binayı buraya niye yapıyor? Bu benim tabiatımı kirletiyor. Ben buraya tabiat için geldim' demiyor. Böyle tuhaf bir toplum. Bunun okumuşu da böyle cahili de böyle. Sonra adam oturuyor, arazi satıyor, ev satıyor Türk olmayana. Kimse sesini çıkarmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Evinde oturamıyorsun, ev alamıyorsun. Urfa'da arazi alıyor. Böyle bir enayilik olur mu? Sen orayı sulamak için 2 nesil enflasyonda yaşamışsın; Keban Barajı, Atatürk Barajı yapacağım, diye. Onlar beleş olmuyor. Enflasyonda yaşadık ve buna ses çıkarmıyorsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya
2023-01-25 12:29:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oltasına takılan nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığını mavi sulara saldı
YEREL HABERLER Oltasına takılan nesli tükenme tehlikesi altındaki ...
İşten atılan temizlik görevlisi, tabancayla belediyeyi bastı
YEREL HABERLER İşten atılan temizlik görevlisi, tabancayla ...
Antalya'da villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'da villaya düzenlenen uyuşturucu ...
(Görüntülü) İŞTEN ÇIKARILAN TEMİZLİK GÖREVLİSİ, TABANCAYLA BELEDİYEYİ BASTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) İŞTEN ÇIKARILAN TEMİZLİK GÖREVLİSİ, ...
(Görüntülü) DORSESİ AÇILAN TIR, EDS DİREĞİNE ÇARPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DORSESİ AÇILAN TIR, EDS DİREĞİNE ÇARPTI
Antalya'da açılan dorsesi EDS direğine çarpan tır devrildi
YEREL HABERLER Antalya'da açılan dorsesi EDS direğine çarpan tır ...
Alanyaspor, Senegalli forveti Diedhiou'yu Granada'ya kiraladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Senegalli forveti Diedhiou'yu Granada'ya ...
Manavgat'ta İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılması protesto edildi
YEREL HABERLER Manavgat'ta İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılması ...
Yeni AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin oldu
YEREL HABERLER Yeni AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin oldu
(Görüntülü) KAYINBİRADERİNİ 33 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYINBİRADERİNİ 33 BIÇAK DARBESİYLE ...
İş Danışmanlık Ofisi, iş verenlerle iş arayanları buluşturuyor
YEREL HABERLER İş Danışmanlık Ofisi, iş verenlerle iş arayanları ...
Antalya'da kayınbiraderini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Antalya'da kayınbiraderini öldüren sanığa müebbet ...
Kayınbiraderini 33 bıçak darbesiyle öldüren sanığa müebbet
YEREL HABERLER Kayınbiraderini 33 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ...
Finike Kaymakamlığı için yeni logo tasarlandı
YEREL HABERLER Finike Kaymakamlığı için yeni logo tasarlandı
Sulama kanalına düşen inek, iş makinesiyle kurtarıldı; sahibi ağladı
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen inek, iş makinesiyle ...
Antalya'da yabancı sermayeli şirket sayısı 5 bin 695'e ulaştı
YEREL HABERLER Antalya'da yabancı sermayeli şirket sayısı 5 bin ...
Alanya'da dereye yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Alanya'da dereye yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi ...
Bursa'da çöp evde bulunan çocuk, Antalya'da devletin şefkatli kollarında büyüyor
YEREL HABERLER Bursa'da çöp evde bulunan çocuk, Antalya'da devletin ...
(Görüntülü)REKTÖR ÖZKAN, CEM MUHAMMET&#039;İ ZİYARET EDİP, SATRANÇ OYNADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)REKTÖR ÖZKAN, CEM MUHAMMET'İ ZİYARET ...
Rektör Özkan, Cem Muhammet'i ziyaret edip, satranç oynadı
YEREL HABERLER Rektör Özkan, Cem Muhammet'i ziyaret edip, satranç ...
(Görüntülü) ÇALILIKTA ÖLÜ BULUNAN KADININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇALILIKTA ÖLÜ BULUNAN KADININ KİMLİĞİ ...
Antalya'da kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da kadın cesedi bulundu
(Görüntülü)ANTALYA&#039;DAKİ RUS ŞİRKET SAYISINDA YÜZDE 527 ARTIŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ANTALYA'DAKİ RUS ŞİRKET SAYISINDA ...
(Görüntülü)- SULAMA KANALINA DÜŞEN İNEK İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)- SULAMA KANALINA DÜŞEN İNEK İŞ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.