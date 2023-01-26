Patara Antik Kenti'nde ziyaretçi rekoru



Ahmet ACAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'ni geçen yıl 418 bin 166 kişinin gezmesiyle ziyaretçi sayısında rekor kırıldı.

Patara Antik Kenti'ni geçen yıl gezen 418 bin 166 ziyaretçiden 15 milyon 781 bin 590 lira gelir elde edildi. 2021'de ziyaretçi sayısı 399 bin 624 olan antik kentte, geçen yıl rekor kırıldı. Uzun yıllar Likya Birliği'ne başkentlik yapan Patara Antik Kenti, 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'de 'turizmde yılın teması' olarak ilan edildi. Pandemi nedeniyle Patara Antik Kenti 'turizmde yılın teması' unvanını 2021 yılında da devam ettirdi. TBMM tarafından restore edilen Likya Birliği Meclis Binası sonrasında Patara Antik Tiyatrosu'nun yenilenmesi, antik kentte ziyaretçi sayısını artırdı. Antik kentte, Patara Neron Deniz Feneri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk telsiz telgraf istasyonunun restorasyonu ise devam ediyor.

Öte yandan ilçedeki Türkiye'nin UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 19 tarihi eserden Xanthos Antik Kenti'ni geçen yıl 60 bin 492 ziyaretçi gezerken, 680 bin 800 lira gelir elde edildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2023-01-26 14:32:09



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