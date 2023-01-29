Alanyaspor, Sivasspor maçına hazırlanıyor

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Engin ATAOĞLU/ALANYA, (DHA)Corendon Alanyaspor, Süper Lig´in 22´nci haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig´in 22´nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Alanyaspor, yaptığı idmanla çalışmalarını sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan çalışma düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından futbolcular iki grup halinde dar alanda pas çalışması yaptı. İdmanın son kısmında ise futbolcular üçlü turnuva yaparak antrenmanı tamamladı.

Turuncu yeşilli ekip yarın yapacağı son antrenmanla sahasında ağırlayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının çalışmalarını tamamlayacak.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin Ataoğlu

2023-01-29 20:01:02



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