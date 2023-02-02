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Eniştesi bıçaklamıştı; 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

DHA

Eniştesi bıçaklamıştı; 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti


Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, tartıştığı eniştesi Ferizade Karalaya'nın bıçakladığı Nihat Gölbaşı, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Karalaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay, Demre ilçesinde meydana geldi. Nihat Gölbaşı ile kız kardeşinin eşi Ferizade Karalaya arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa süre içinde büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Karalaya, bıçakladığı Gölbaşı'nı ağır yaraladı. Kanlar içinde kalan Gölbaşı, ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Gölbaşı, 15 gün sonra yaşamını yitirdi. Nihat Gölbaşı'nın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, toprağa verilmek üzere memleketi Muş'a götürüldü. Gözaltına alınan Ferizade Karalaya ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2023-02-02 13:50:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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