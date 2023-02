Öğrencilerin anlamlı jesti, depremzedeleri duygulandırdı

Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası Antalya'daki öğrenci yurtlarına yerleştirilen depremzedeler, öğrencilerin jestiyle karşılaştı. Öğrencilerin notlar iliştirdiği yiyecek ve içecekleri bıraktığı depremzedeler, duygusal anlar yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlara afetzedelerin yerleştirilmesi kararını aldı. Bunun üzerine yurtları boşaltan öğrenciler, gelecek depremzedeler için dolaplarındaki giyecek ve yiyecekleri de üzerlerine not iliştirerek bıraktı. Antalya'daki yurt öğrencileri, bıraktıkları kağıtlara 'Dolaplarda bulunan yiyecek, içecek ve gıda maddeleri ile elbiseleri sizin için bıraktık. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çok geçmiş olsun' yazdı.

Depremin ardından evleri hasar alarak oturulamaz hale gelen afetzedelerden 150 bine yakını, Antalya'ya getirildi. Depremzedelerin büyük bölümü otellere, misafirhanelere ve KYK yurtlarına yerleştirildi. Öncesinde öğrencilerin kaldığı KYK yurdu odalarına yerleştirilen depremzedeler, öğrencilerin bıraktığı notları görünce duygulandı.

Depremzede ailelerden biri de Antalya'da yurda yerleştirilen Taşar ailesi oldu. Adıyaman'da oturdukları evleri yıkılan Taşar ailesi, geçen hafta Antalya'ya geldi. Aile, Elmalılı Hamdi Yazır Yurdu'na yerleştirildi. Zeynep Taşar (57), eşi, eşinin annesi, kızı ve 2 torunu ile çadırda geçirdikleri zorlu günlerin ardından yurt odasında konaklamaya başladı. Yurttaki ilk gününde buzdolabını açan Taşar ailesi, öğrencilerin bıraktığı yiyecekleri fark etti. Dolabın rafındaki kağıtta 'Buzdolabındaki yiyeceklerden yiyebilirsiniz' yazısını okuyan Taşar ailesi, duygusal anlar yaşadı.

'TANIMIYORUM AMA SELAM GÖNDERİYORUM, TEŞEKKÜR EDERİM'

Yurtta 1 haftadır konaklayan Taşar ailesi, üniversite öğrencilerinin kendileri için dolaba bıraktığı turşu, çay, şeker, kahvaltılık ve meyveleri ilk başta yemedi. Aile, bir süre sonra öğrencilerin bıraktığı gıdalardan ilk olarak turşunun tadına baktı. Yurtta kendilerine verilen akşam yemeği sırasında turşudan yiyen Taşar ailesi, öğrenci ve annelerinin emeği ile yardımseverliğine saygılarını, bıraktıkları gıdaların bozulmaması için yiyerek karşılık vermek istediklerini anlattı.

Öğrencilerin buzdolabına bıraktığı not ve yiyecekleri görünce hissettiklerini anlatan Zeynep Taşar, "Yurtta dolaba baktığımızda her şey vardı. Şeker, turşu, çay, her şey vardı. Öğrenciler bize bırakmış. Allah onlardan razı olsun. Bize not bırakmışlar. Biz kıyamadık, yemedik. Tanımıyorum ama onlara selam gönderiyorum, teşekkür ediyorum. Kıyamadık ama bozulacak, diye yemeye başladık, turşu yedik" dedi.

Yurtta görevlilerin, kendileriyle çok yakından ilgilendiğini belirten Taşar, gününü örgü örüp, torunlarıyla ilgilenerek geçirdiğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

