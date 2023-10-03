Tur minibüsü, kamyona çarptı: İsviçreli doktor öldü, 11 yaralı

ANTALYA'nınSerik ilçesinde tur minibüsünün park halindeki kamyona arkadan çarptığı kazada İsviçreli doktor Diana Meyer (44) hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Antalya- Alanya D-400 kara yolunun Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya Havalimanı'ndan aldığı 11 turisti Manavgat'a götürmek üzere yola çıkan Hamit Şahin idaresindeki 31 ZF 009 plakalı tur minibüsü, yolun sağ tarafında park halindeki 33 N 5063 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, doktor olduğu öğrenilen İsviçreli Diana Meyer hayatını kaybetti, sürücü Şahin ile isimleri tespit edilemeyen İsviçreli ve Alman 10 turist yaralandı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü, durumlarının da iyi olduğu öğrenildi. Diana Meyer'in cenazesi de otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Diana Meyer'in kızı ve annesiyle tatil için Almanya üzerinden uçakla Antalya'ya geldiği ve kalacakları otele minibüsle götürüldükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Minibüsün çarptığı kamyonun sürücüsü ise kazadan sonra ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kamyon sürücüsünün kaza anında evinde uyuduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.